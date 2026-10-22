中原地產特邀小紅書官方團隊舉辦KOS專場培訓 逾300代理參與

隨著新媒體迅速普及，房地產服務的推廣及溝通模式正逐步改變，作為業界龍頭，中原地產積極部署新媒體發展策略，加深與各大主流平台合作。單是2026年至今，小紅書平台上房產相關內容的「開口用戶」突破1億大關，龐大的搜尋及諮詢量，反映小紅書已成為房地產行業拓展年輕、內地及潛在客群的核心平台。
中原地產聯席董事兼集團行政總裁辦公室總監吳寶兒表示，中原作為香港首家成立KOS團隊的房地產代理，備受小紅書官方重視。新媒體部成立以來，已為香港中原建立一套專屬的小紅書KOS營運體系，統一支援前線同事，並提供內容打磨、帳號診斷、爭取曝光及引流等全方位支援，成立短短兩個月內已初見成效，亦得到營業部的全面支持及肯定。
為協助前線精英把握新媒體機遇，新媒體部特別邀請小紅書官方團隊親臨公司，舉辦一連兩場的KOS專題培訓，吸引超過300名中原精英踴躍參與。是次培訓內容全面且切合實戰需求，官方講師圍繞房產內容的營運指南進行深入剖析，從如何提升筆記質素、打造高吸引力內容，以至平台的演算法與分流邏輯均有涵蓋。現場交流氣氛熱烈，中原精英們積極發問，踴躍請教實際操作細節與轉化技巧，獲益良多。
未來，中原地產將繼續深化與小紅書等優質平台的合作，全面推動地產業務與新媒體平台協同發展，為客戶提供更專業、更優質的服務體驗。