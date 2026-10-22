中原地產特邀小紅書官方團隊舉辦KOS專場培訓 逾300代理參與

小紅書團隊日前親臨中原地產舉辦KOS專場培訓，中原集團行政總裁施俊嶸(右四)、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(左二)、中原地產港島大西半山區首席營業董事李巍(左一)、中原地產新界東區高級資深營業董事余志偉(右二)、中原地產啟德新區營業董事吳妙粧(右一)及中原地產聯席董事兼集團行政總裁辦公室總監吳寶兒(右三)出席支持，並與小紅書官方代表小紅書商業化地產行業銷售思然(左三)及小紅書商業化地產行業平臺專家卡拉(左四)合照。

隨著新媒體迅速普及，房地產服務的推廣及溝通模式正逐步改變，作為業界龍頭，中原地產積極部署新媒體發展策略，加深與各大主流平台合作。單是2026年至今，小紅書平台上房產相關內容的「開口用戶」突破1億大關，龐大的搜尋及諮詢量，反映小紅書已成為房地產行業拓展年輕、內地及潛在客群的核心平台。

中原地產聯席董事兼集團行政總裁辦公室總監吳寶兒表示，中原作為香港首家成立KOS團隊的房地產代理，備受小紅書官方重視。新媒體部成立以來，已為香港中原建立一套專屬的小紅書KOS營運體系，統一支援前線同事，並提供內容打磨、帳號診斷、爭取曝光及引流等全方位支援，成立短短兩個月內已初見成效，亦得到營業部的全面支持及肯定。