瑅海示範單位｜668呎三房套「臨海瑰寶」 廳房同向享維港海景(多圖有片)｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」設有「臨海瑰寶Marina Prime」無改動示範單位，以第1座18樓A3室為藍本搭建，實用面積668方呎，屬三房一套連工作間及廁所間隔。
歐陸風情為設計理念
示範單位由著名室內設計團隊via.匠心打造，設計理念融合歐陸風情以及當代美學，客飯廳以淺色橡木及布藝牆身營造溫馨舒適的感覺，客廳一邊放有流線型沙發，舒適雅致；飯廳一邊則放置綠色雲石餐桌，方便用膳。
單位層與層之間高度為3.3米，空間感十足。客飯廳外連合共38方呎的露台及工作平台，配合玻璃大窗，採光度十足。3間睡房與廳區共享同一坐向景觀，外望維港海景。其中主人房以布藝裝飾牆身，睡床以大地色為主調，營造愜意氛圍。除了雙人床外，亦設有衣櫃及梳妝枱，空間寛敞實用。
另外兩間睡房開則同樣方正實用，其中一間以米色及墨綠色互相映襯，放有單人床及衣櫃。另一間設計成書房，放有層架供住戶展示收藏品。
設有梗廚 走廊設置LED感應燈
單位設有傳統廚房，廚櫃以米白色為主調，設有一系列爐具家電，包括Siemens的單頭氣體煮食爐、雙頭電磁爐、蒸焗爐、雙門雪櫃及洗衣乾衣機等，設備一應俱全；廚房亦連接工作間連廁所。
單位提供一系列貼心設備，如露台及工作平台設摺疊式晾衣架，方便日常晾曬衣物。此類大單位走廊更設置LED感應燈，方便夜間照明。全屋冷氣機可連接室內WiFi，透過大金手機應用程式遙距控制全屋冷氣機。客飯廳設有IAQ室內空氣質素感應器，隨時探測室內空氣質素。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防偷窺密碼鍵盤等多種功能。
「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。
項目基座為歐陸式建築步行街，同時設有林蔭大道及綠化休憩空間等，娛樂及休閒設施充裕。項目位處「東維港灣區 Victoria Cove Area」核心地段，未來住戶可盡享全新海濱社區生活及全新步行街區購物體驗。項目同時鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路。