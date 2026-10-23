瑅海示範單位｜668呎三房套「臨海瑰寶」 廳房同向享維港海景(多圖有片)｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」設有「臨海瑰寶Marina Prime」無改動示範單位，以第1座18樓A3室為藍本搭建，實用面積668方呎，屬三房一套連工作間及廁所間隔。

歐陸風情為設計理念

示範單位由著名室內設計團隊via.匠心打造，設計理念融合歐陸風情以及當代美學，客飯廳以淺色橡木及布藝牆身營造溫馨舒適的感覺，客廳一邊放有流線型沙發，舒適雅致；飯廳一邊則放置綠色雲石餐桌，方便用膳。

單位層與層之間高度為3.3米，空間感十足。客飯廳外連合共38方呎的露台及工作平台，配合玻璃大窗，採光度十足。3間睡房與廳區共享同一坐向景觀，外望維港海景。其中主人房以布藝裝飾牆身，睡床以大地色為主調，營造愜意氛圍。除了雙人床外，亦設有衣櫃及梳妝枱，空間寛敞實用。