50指標屋苑交投未見起色 利嘉閣：上周買賣見近十周次低 料續低位窄幅上落｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周末新界區大型新盤首推，配合九龍市區新盤次輪銷售的夾擊，持續搶佔市場購買力。加上重陽節長週末不少港人選擇外遊，令二手市場氣氛持續低迷，交投未有太大起色。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12至18日)合共錄得57宗買賣個案，較前周(5日至11日)的55宗增加近4%，仍為近十周次低。
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周增加。當中港島區8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，較前周的5宗增加1.2倍，其中太古城、南豐新邨、鯉景灣及嘉亨灣均突破前周零成交的靜局，上周分別錄得1宗至3宗買賣；康怡花園及海怡半島上周各錄3宗及1宗成交，與前周宗數保持相同。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的27宗減少1宗或4%，其中盈翠半島交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；YOHO Town期內僅錄1宗買賣，按周減少50%；沙田第一城上周錄得3宗交投，較前周的5宗減少40%。
「零成交」屋苑增近三成
至於九龍區21個指標屋苑上周共錄20宗交投，較前周的23宗減少13%，其中淘大花園上周錄得1宗買賣，按周減少50%；海濱南岸及美孚新村各錄3宗成交，分別較前周增加2倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加29%，當中港島區及新界區各佔2個及9個屋苑，九龍區則佔11個(詳見表一)。
陳海潮指出，剛過去的周一，由於仍屬重陽節補假，加上新皇崗口岸開通帶動港人北上，令二手睇樓量及交投量受到影響；另一方面，周中新盤次輪加推再次即告售罄，本周末市區盤亦將接力作第三輪銷售，顯示新盤在短期內繼續主導市場，二手備受壓力。展望後市，市場已陸續轉向觀望下周美國議息情況，買家入市態度偏向審慎，預料本月最後兩周，50指標屋苑交投量將持續於低位窄幅上落。