50指標屋苑交投未見起色 利嘉閣：上周買賣見近十周次低 料續低位窄幅上落｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周末新界區大型新盤首推，配合九龍市區新盤次輪銷售的夾擊，持續搶佔市場購買力。加上重陽節長週末不少港人選擇外遊，令二手市場氣氛持續低迷，交投未有太大起色。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12至18日)合共錄得57宗買賣個案，較前周(5日至11日)的55宗增加近4%，仍為近十周次低。

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周增加。當中港島區8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，較前周的5宗增加1.2倍，其中太古城、南豐新邨、鯉景灣及嘉亨灣均突破前周零成交的靜局，上周分別錄得1宗至3宗買賣；康怡花園及海怡半島上周各錄3宗及1宗成交，與前周宗數保持相同。