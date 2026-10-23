啟德新盤維港．灣畔 加推全海景兩房 帶動十月成交急升

10月新盤市場交投持續暢旺，當中啟德跑道區成為市場焦點之一。由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德新盤「維港．灣畔」月初再推售一批單位，包括多間兩房，屬較罕有的全海景兩房單位，再度引起市場關注，更接連錄得成交。
「維港．灣畔」分4期發展，合共提供2,060伙。第1A期屬整個發展項目第1座住宅大樓，細分為1A、1B及1C三翼，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎290至1,908平方呎；第1B期屬整個發展項目第2座住宅大樓，細分2A及2B兩翼，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎300至669平方呎；至於第2B期御海門由2座大樓5A及5B座組成，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎305至1,839平方呎。
備註：「中原地圖一手窗景」利用虛擬實境技術模擬窗外景觀，並非現場拍攝的實景照片，僅作估計參考用途。
「廳房同向」坐擁一線維港景觀
作為啟德跑道區臨海住宅項目之一，維港．灣畔最大賣點在於多數戶型採用「廳房同向」的一字排開布局，確保景觀互不遮擋，坐擁一線維港景致。其中2B期5A座J室一個實用面積555平方呎的單位，10月上旬就以1,776.6萬元成交，呎價高見約32,011元。目前項目同座另一個尚待開售、實用面積同樣達555平方呎的2B期5A座23樓J室單位，屬兩房一套加儲物房間隔，客飯廳與兩間睡房同向，對岸港島東商業區、會展、中環IFC等景致一覽無遺。