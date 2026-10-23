啟德新盤維港．灣畔 加推全海景兩房 帶動十月成交急升

10月新盤市場交投持續暢旺，當中啟德跑道區成為市場焦點之一。由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德新盤「維港．灣畔」月初再推售一批單位，包括多間兩房，屬較罕有的全海景兩房單位，再度引起市場關注，更接連錄得成交。

「維港．灣畔」分4期發展，合共提供2,060伙。第1A期屬整個發展項目第1座住宅大樓，細分為1A、1B及1C三翼，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎290至1,908平方呎；第1B期屬整個發展項目第2座住宅大樓，細分2A及2B兩翼，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎300至669平方呎；至於第2B期御海門由2座大樓5A及5B座組成，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎305至1,839平方呎。