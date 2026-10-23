海外樓市｜法國暴動│國債息率衝破5厘 創24年高 樓市陷「供過於求」冰封期

學潮演變為全法騷亂 政治僵局致預算案卡關 法國社會動盪始於今年9月，最初僅為學生抗議學校設施破舊、教師短缺及班別人數過多；惟隨後迅速演變成全國性對生活成本過高的爆發性示威。警方採取較強硬的應對手段，導致多個城鎮演變成暴力騷亂。期間，有示威者縱火焚燒利摩日(Limoges)市政廳，奢侈品牌Louis Vuitton等店舖遭搶劫，甚至有示威者向警方投擲物件及襲擊警員。單在剛過去的周末，全法就有超過50萬人上街，歐洲多個國家亦爆發類似示威。 失業率攀升與每戶購買力大幅蒸發

加劇這場危機的是法國日益惡化的經濟。法國國家統計局(INSEE)數據顯示，2026年第二季失業率升至8.3%，約270萬人，其中15至24歲青年失業率更高達21.6%。9月份消費者物價指數按年上漲3.1%，其中能源價格急升21.3%，由2015年至2026年上半年間整體能源價格已大漲逾60%。據估算，自2024年以來，一個典型一家四口家庭的購買力每年蒸發高達1,200歐元（約10,575港元）。

國債息率創24年新高 按揭成本百上加斤 由學潮演變成全國性騷亂，加上國會政治僵局導致預算案難產，令市場對法國的財政狀況失去信心。法國10年期政府國債收益率近期一度飆升超過8個基點，突破5厘大關，創下2002年以來的24年新高。 國債息率急升直接推高了商業銀行的按揭貸款利率。法國房地產網站Pretto的最新數據顯示，10月份法國的平均20年期按揭固定利率已攀升至3.66%，而在今年初時僅為3.17%。以一筆25萬歐元(約220萬港元)的物業按揭貸款計算，買家每月須額外負擔約63歐元(約555港元)的供款。

放盤增4% 睇樓客暴跌22% 高息環境及政經不穩，令法國樓市買家陷入濃厚的觀望情緒。根據法國房地產網站Bien’ici發布的最新報告指，今年第三季成為了法國樓市的轉捩點，全國二手物業放盤量按年微升4%。但與此相反，買家需求卻按年暴跌高達22%，買家活躍度退回至2023及2024年的低谷水平。 放盤平均拉長至82日 由於買家變得極度挑剔，這導致物業的平均放盤時間拉長。目前，全國物業平均須在網上曝光82日才能售出，較去年同期增加1天，較今年春夏季延長了7天。