兩輪銷售即日沽清 SIERRA SEA 2C(2)期加推 周日壓軸開賣 折實均呎$1.46萬

新地副董事總經理雷霆表示，項目次輪銷售短時間內沽清全數128伙，銷情可謂「勢如破竹」，有見及此迅速加推5號價單，同時落實周日壓軸開賣153伙。他稱，下半年第三、四季樓市相信非常熱鬧，料今年一手成交額可以突破2017年紀錄達2,300億元。

新地代理執行董事陳漢麟指，5號價單包括65伙兩房及23伙三房，折實價546.89萬至1,027.99萬元，折實呎價12,719至16,022元。最低售價及呎價同為Emerald Avenue第1座5樓J室，實用面積430方呎。至於周日壓軸發售單位包括105伙兩房及48伙三房，折實平均呎價14,658元，與上輪相若；當中76伙於A組時段銷售。

第2C(2)期累沽333伙 吸金逾14億

陳漢麟續指，項目次輪銷售吸引不少大手客，有11組客買4伙，斥資2,700萬至3,400萬元。同日另招標售出16伙，售價1,200萬至1,390萬元，套現逾2億元。至於昨日亦招標售出1伙特色戶，為Emerald Avenue第1座33樓C室，實用面積688方呎，連166方呎平台，成交價1,541.57萬元，呎價22,407元。項目暫沽333伙，套現超過14億元。