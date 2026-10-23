兩輪銷售即日沽清 SIERRA SEA 2C(2)期加推 周日壓軸開賣 折實均呎$1.46萬

一手市況暢旺，新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期連續兩輪價單銷售成功即日沽清，發展商乘勢加推5號價單共88伙，扣除最高15%折扣，折實平均呎價15,188元，大部分單位屬原價加推，小部分加價1%至2%。同步落實周日壓軸開賣153伙；另於周六招標推售19伙。
新地副董事總經理雷霆表示，項目次輪銷售短時間內沽清全數128伙，銷情可謂「勢如破竹」，有見及此迅速加推5號價單，同時落實周日壓軸開賣153伙。他稱，下半年第三、四季樓市相信非常熱鬧，料今年一手成交額可以突破2017年紀錄達2,300億元。
新地代理執行董事陳漢麟指，5號價單包括65伙兩房及23伙三房，折實價546.89萬至1,027.99萬元，折實呎價12,719至16,022元。最低售價及呎價同為Emerald Avenue第1座5樓J室，實用面積430方呎。至於周日壓軸發售單位包括105伙兩房及48伙三房，折實平均呎價14,658元，與上輪相若；當中76伙於A組時段銷售。
第2C(2)期累沽333伙 吸金逾14億
陳漢麟續指，項目次輪銷售吸引不少大手客，有11組客買4伙，斥資2,700萬至3,400萬元。同日另招標售出16伙，售價1,200萬至1,390萬元，套現逾2億元。至於昨日亦招標售出1伙特色戶，為Emerald Avenue第1座33樓C室，實用面積688方呎，連166方呎平台，成交價1,541.57萬元，呎價22,407元。項目暫沽333伙，套現超過14億元。
中原地產設33清水灣專門店
另於周日開賣全新盤、九龍建業(034)旗下牛池灣「33清水灣」1期以先到先得發售73伙，折實價1,013.1萬元起，折實呎價19,981元起，折實平均呎價23,910元。中原地產於彩虹站匯八坊商場開設「33清水灣」專門店，該行東南中九龍區高級營業董事李玉祥指，預計項目的租金回報可達4厘，具吸引力。