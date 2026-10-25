33清水灣第1期開賣｜利嘉閣莊鎔溶：錄「一客兩食」涉逾2200萬｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道新盤「33清水灣」第1期今日(25日)早上以先到先得方式展開首輪銷售共73伙，利嘉閣地產中九龍高級分區董事莊鎔溶表示，現場所見，大批買家已預先到場排隊，現場錄得逾20枱客到場，整體銷售反應理想。
莊鎔溶指出，今輪到場買家以香港人為主，佔比達90%，且大多為等待該項目已久的用家，全數買家均屬自用性質。利嘉閣團隊於現場表現出色，成功協助多組用家購入心水單位，當中包括「一客兩食」大手成交個案，客人心儀單位向東，望廣闊內園景，涉資共逾2,200萬元。
莊鎔溶續指，由於東九龍已有一段時間未有大型全新綜合項目登場，加上項目鄰近港鐵站，周邊起居配套相當完善，因此極具吸引力，精準切合市場自住剛需，帶動大批用家踴躍入市。
33清水灣第1期首輪公開銷售包括58伙兩房連工作間單位及15伙三房單位，實用面積介乎492至536方呎。若買家選用90天現金付款計劃即可享5%折扣，單位折實售價由1,013.1萬至1,443.3萬元，折實呎價介乎19,982元至27,587元。當中最低售價及呎價同為第2座9樓D室，實用面積507方呎，戶型為兩房連工作間，折實售價1,013.1萬元，折實呎價19,982元。
「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。