33清水灣第1期開賣｜利嘉閣莊鎔溶：錄「一客兩食」涉逾2200萬｜牛池灣新盤

莊鎔溶指出，33清水灣第1期今輪到場買家以香港人為主，佔比達90%，且大多為等待該項目已久的用家，全數買家均屬自用性質。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道新盤「33清水灣」第1期今日(25日)早上以先到先得方式展開首輪銷售共73伙，利嘉閣地產中九龍高級分區董事莊鎔溶表示，現場所見，大批買家已預先到場排隊，現場錄得逾20枱客到場，整體銷售反應理想。

莊鎔溶指出，今輪到場買家以香港人為主，佔比達90%，且大多為等待該項目已久的用家，全數買家均屬自用性質。利嘉閣團隊於現場表現出色，成功協助多組用家購入心水單位，當中包括「一客兩食」大手成交個案，客人心儀單位向東，望廣闊內園景，涉資共逾2,200萬元。