33清水灣第1期開賣｜中原陳永傑：吸引區內分支家庭 出席用家佔50%｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道新盤「33清水灣」第1期今日(25日)早上以先到先得方式展開首輪銷售共73伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目毗鄰彩虹站，自設60萬呎大型商場，是區內15年內首個大型項目，吸引區內期待已久的分支家庭，今日出席用家約佔50%。

陳永傑稱，今日過後，10月份一手成交逾1,500宗，創5個月新高。全年一手成交逾1.6萬宗。今個月眾多一手盤銷售成績皆理想，料全月一手可達2,000宗。

33清水灣第1期首輪公開銷售包括58伙兩房連工作間單位及15伙三房單位，實用面積介乎492至536方呎。若買家選用90天現金付款計劃即可享5%折扣，單位折實售價由1,013.1萬至1,443.3萬元，折實呎價介乎19,982元至27,587元。當中最低售價及呎價同為第2座9樓D室，實用面積507方呎，戶型為兩房連工作間，折實售價1,013.1萬元，折實呎價19,982元。