擎海I第三輪價單開賣132伙即日售罄 預告第2期短期內登場｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」昨日(24日)進行第三輪銷售，壓軸價單推售132伙。越秀地產(香港)總經理李嘎表示，延續前兩輪價單單位均於開售首日火速售罄的熾熱銷情，第三輪價單發售單位再度即日內沽清，套現逾7.1億元。連同本輪銷售，項目連續三輪價單單位均告售罄，開售約兩周累售570伙，總套現逾33億元。 李嘎指，「擎海I」第三輪銷售共推出132伙價單單位，涵蓋96伙一房、30伙兩房及6伙平台特色單位，實用面積介乎278至497方呎，折實售價由389.01萬至778.01萬元，折實呎價介乎13,038元至16,769元。

他續指，關於第三輪銷售情況，A組買家時段推出82伙率先售罄，現場氣氛極為踴躍，相信買家除了極度看好項目的維港臨海地段優勢、多元戶型選擇及完善生活配套，亦特別鍾情平台特色戶帶來的尊尚戶外空間。至於隨後展開的B組買家時段，50伙價單單位同告沽清，再次展現項目對自住用家及投資者的吸引力。 為回應大量向隅買家的強烈置業需求，發展商現正積極籌備「擎海」第2期的推售工作，預計將於短期內登場，期望乘勝追擊。