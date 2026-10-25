滶晨II加推17伙四房大宅 周一起招標發售｜黃竹坑新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣(右)表示，滶晨II首度開放第2座41樓P2單位(Bayside Suite)，實用面積1,158方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計。圖左為新世界發展策略設計部總監鄭靜如。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」系列累售791伙﹛佔全盤近96%，套現逾139億元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」系列全盤目前僅餘下34伙，絕大部分單位為三、四房及特色戶。其中第5B期「滶晨II」已上載銷售安排，盡推全盤最後17伙，於周一(26日)起以招標形式發售。

發展商表示，該批單位包括16伙四房雙套大宅，實用面積介乎1,158至1,294方呎，飽覽深水灣壯麗景觀；另外1伙為四房一套連平台特色單位，實用面積1,225方呎，附設307方呎平台。