滶晨II加推17伙四房大宅 周一起招標發售｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」系列累售791伙﹛佔全盤近96%，套現逾139億元。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」系列全盤目前僅餘下34伙，絕大部分單位為三、四房及特色戶。其中第5B期「滶晨II」已上載銷售安排，盡推全盤最後17伙，於周一(26日)起以招標形式發售。
發展商表示，該批單位包括16伙四房雙套大宅，實用面積介乎1,158至1,294方呎，飽覽深水灣壯麗景觀；另外1伙為四房一套連平台特色單位，實用面積1,225方呎，附設307方呎平台。
首度開放四房雙套大宅現樓單位
「滶晨II」首度開放現樓單位2座41樓P2單位(Bayside Suite)，屬已裝飾連家具單位，實用面積1,158方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，特設寬敞橫廳布局，客廳及主人睡房飽覽深水灣壯麗景觀，全屋附送名牌家電裝置及一系列匠心設計配件。
新世界發展策略設計部總監鄭靜如稱，單位特設私人升降機前廳Artisan Foyer+，盡顯豪門府邸氣派。以「灣畔傳承」作為設計靈感，將深水灣恬靜優雅的海岸景致與法式時尚的精緻美學巧妙融合，現供VIP預約參觀。