二手樓價受壓！CCL連跌兩周共0.8%失160點關 見逾2個月低位

二手樓價走勢受壓，中原城市領先指數CCL最新報159.91點，按周微跌0.09%，指數創2026年8月初後11周、逾2個月低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場陸續有新盤低價推售，購買力明顯轉向一手，二手拉鋸，而且成交多為減價筍盤，影響樓價緩慢下調。CCL近9周錄得「6跌3升」，較今年162.16點高位回落1.39%。上周四港股急挫，恒指失守23,000點，衝擊投資市場信心，加上本港息口有機會上調，二手樓市持續受壓，但一手新盤熱賣，以及銀行按揭取態仍積極，好淡消息交織，料第四季CCL於158至162點反覆爭持。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.31%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.55%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.7%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.43%。10月21日西沙新盤「SIERRA SEA」第2C(2)期次輪價單銷售128伙沽清，牛池灣新盤「33清水灣」第1期公布首張價單73伙，22日恒生指數失守23,000點，創約4個月低位，24日油塘新盤「擎海I」第三輪銷售132伙，25日西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期第3輪價單銷售153伙，牛池灣「33清水灣」第1期首輪價單銷售73伙，對本地二手樓價的影響將於2026年11月中旬公布的CCL才開始反映。

新界西樓價逆市造好 四區樓價呈「三跌一升」局面，九龍CCL_Mass報158.06點，按周挫0.77%，連跌2周共2.7%，指數為2026年5月底後21周、近5個月低位。港島CCL_Mass報163.03點，按周跌0.38%，連跌2周共1.13%，指數為2026年8月初後11周、逾2個月低位。新界東CCL_Mass報173點，按周回落0.22%，指數為2026年9月中後4周、1個月低位。 至於新界西CCL_Mass報146.11點，按周上揚1.11%，指數為2023年10月初後158周、逾3年第3高。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.25點，按周跌0.14%。CCL(中小型單位)報159.76點，按周回落0.09%。CCL(大型單位)報160.68點，按周下滑0.04%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累挫1.02%、0.84%及0.62%，指數為2026年8月初後11周、逾2個月低位、2026年7月中後14周、逾3個月低位及2026年9月底後3周、近1個月低位。

2026年計，CCL暫時累漲10.96%，CCL Mass上揚11.07%，CCL(中小型單位飆10.85%，CCL(大型單位)走高11.51%。港島漲16.32%，九龍上揚9.21%，新界東升9.07%，新界西飆10.08%。 上周五(23日)公布的指數，根據2026年10月12日至18日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成半的交易是在2026年9月28日至10月4日簽臨時買賣合約，9月28日中美達成300億美元對等降稅，29日油塘「擎海I」公布首張價單128伙，中銀香港(2388)宣布推出首2年或3年先P後H按揭息率計劃，30日北角新盤「皇璇」次輪價單銷售32伙沽清，10月2日何文田佛光街住宅地截收10份標書，港股失守24,000點關口，3日西南九龍新盤「叡璟II」次輪價單銷售129伙沽清當周的市況。