33清水灣示範單位｜第1期492呎無改動兩房 擁25呎窗台 樓層高度逾3米(多圖)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。 發展商最新開放項目一個無改動示範單位，以第2座18樓B室為藍本搭建，屬兩房及工作間間隔，實用面積492方呎，外連22方呎露台，並設25方呎窗台。層與層之間高度約3.1米，空間感更見開揚，配合寬闊窗面把自然光線帶入室內，提升整體通透感，營造舒適明亮的居住氛圍。

單位採用開放式廚房設計，廚房與客飯廳相連，塑造流暢連貫的空間。客飯廳外接露台，玻璃趟門將陽光帶至室内，提升通透度和開闊感。單位另設獨立工作間，與廚房相鄰，兼具家務處理和收納儲物機能。

玄關近大門位置設鞋櫃及儲物空間，照顧日常收納需要。全屋格局靈活實用，室內以淺木色作主調；客飯廳呈長方形布局，配合淺棕色木紋地板及淨白牆面，營造明亮清爽的空間感。 廚房為長方形開放式設計，選用淺色雲石紋工作台，並巧妙運用垂直高度和牆面空間，配置多組霧面灰色落地高櫃及吊櫃，增加收納空間。廚房工作台亦貼心設置多功能收納掛架與置物層架，方便隨手拿取常用廚具與調味罐；洗滌區則配備不鏽鋼洗滌盆、瀝水架及可抽拉式水龍頭。家電配置方面，單位煮食爐選用Miele，搭配Siemens電抽油煙機、微波爐以及洗衣乾衣機等設備。

兩間睡房均享同一坐向景觀，並各設有窗台，配合寬闊大窗把自然光線引進室內，營造明亮通透的視覺。房型間隔方正，方便住戶彈性配置家具與收納。此外，睡房及客飯廳天花均採用嵌入式冷氣出風口設計，令整體視覺更顯簡潔俐落。 浴室以淡雅淺灰色石紋牆身及地磚作主調，搭配柔和筒燈和鏡面反射，營造明亮整潔的舒適氛圍。浴室設備一應俱全，設有坐廁、洗手盆連鏡櫃，以及獨立淋浴間。洗手盆下方備有儲物櫃，方便收納清潔及個人護理用品；天花亦設排氣系統，並配備Panasonic浴室寶。