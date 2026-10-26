中原(工商舖)：9月商廈租賃創年內單月新高 料10月續平穩向上｜商廈市況

「金九銀十」為傳統商廈租賃旺季，踏入第三季尾聲，不少企業加速落實全年擴充及搬遷等計劃，寫字樓租務成交明顯轉勢，市場氣氛顯著改善，尤其核心區甲廈受惠於金融、專業服務及跨國企業需求回升，租賃問盤及洽租量增加，帶動成交宗數及樓面面積同步向上，亦為第四季寫字樓租務市場打好基礎。中原(工商舖)資料顯示，9月商廈租賃錄得約592宗，按月及按年分別上升約37.04%及28.14%，創下年內單月租賃交投新高紀錄；涉及總租用樓面面積達186.8萬方呎，按月及按年亦大幅增加約35.92%及78.78%。反映企業擴充及搬遷需求持續，料10月份商廈租賃市場會延續平穩向上趨勢。

月內優質超甲級商廈租務交投活躍，當中9月份最矚目成交為長實旗下的中環長江集團中心二期。物業位於中環夏愨道10號長江集團中心二期19至21樓共三層全層樓面，總建築面積約51,762方呎，以平均呎租約100元估算，月租料達約517萬元。據悉，新租客為美國量化交易公司 Susquehanna International Group(SIG)。長江集團中心二期可出租總建築面積約56萬方呎，近期租務交投活躍，獲包括中資券商以約340萬元承租23樓及25樓全層，中高層西座01室亦以約63萬元獲企業承租，現階段可出租樓面已接近全部租出。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，9月份商廈市場錄得約592宗租賃成交，按月及按年分別上升約37.04%及約28.14%；而涉及租用面積約186.8萬方呎，按月上升約35.92%，較去年同期則大幅增加約78.78%。

甲廈空置率方面，陳雁樓指出，港島區首三季持續改善，反映核心區需求獲支持。9月份港島整體空置率錄得9.83%，較上月減少0.5個百分點，比去年同期大幅回落3.01個百分點。分區方面，其中以中環區表現最好，9月份空置率錄得8.36%，按月回落1.04個百分點，按年更大幅改善4.86個百分點；金鐘區亦表現理想，錄得3.84%，按月及按年分別回落0.37個百分點及3.61個百分點。銅鑼灣則窄幅上落，錄得8.17%，按月微升0.31個百分點，按年改善0.19個百分點。

此外，9月份九龍區甲廈整體空置率錄得15.21%，按月及按年分別改善0.49個百分點及1.04個百分點。當中尖沙咀及觀塘區表現理想，分別錄得5.90%及15.82%，較上月減少0.28個百分點及1.31個百分點；相比去年同期分別減少1.53個百分點及增加0.76個百分點。而九龍灣則錄得25.53%，按月及按年分別上升0.11及2.54個百分點。

陳雁樓稱，踏入傳統商廈租務旺季，金融及跨國機構、外資與家族辦公室等租賃需求持續，紛紛提早落實來年租務部署。加上有市場報告指，香港IPO市場創下歷來首九個月最高集資額紀錄，目前活躍上市申請已超過600宗，全年集資額有機會打破2010年紀錄達到5,000億港元，創歷來最高年度集資額，持續帶動金融相關機構對寫字樓需求。