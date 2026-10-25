33清水灣第1期開賣兩小時錄22宗成交 吸金2.5億｜牛池灣新盤

「33清水灣」第1期今日開售約兩小時內已錄得22宗成交，反映市場對區內罕有大型綜合發展項目仍具一定承接力。

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道新盤「33清水灣」第1期今日(25日)早上以先到先得方式展開首輪銷售共73伙，開售約兩小時內已錄得22宗成交，反映市場對區內罕有大型綜合發展項目仍具一定承接力。

33清水灣第1期首輪公開銷售包括58伙兩房連工作間單位及15伙三房單位，實用面積介乎492至536方呎。若買家選用90天現金付款計劃即可享5%折扣，單位折實售價由1,013.1萬至1,443.3萬元，折實呎價介乎19,982元至27,587元。當中最低售價及呎價同為第2座9樓D室，實用面積507方呎，戶型為兩房連工作間，折實售價1,013.1萬元，折實呎價19,982元。

「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。