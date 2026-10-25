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地產
出版：2026-Oct-25 20:57
更新：2026-Oct-25 20:57

周末二手交投｜周末交投按周升13% 利嘉閣：已逐步升至近8周新高

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利嘉閣十大屋苑

周末交投按周升13%，利嘉閣：已逐步升至近8周新高。（資料圖片）

十大屋苑周末交投輕微回升。綜合利嘉閣數據，過去周末（102425日）十大指標屋苑錄約 9宗二手成交，較上周末的8宗增加1宗或13%，已連續8周維持單位數徘徊，但已逐步升至近8周新高。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受觀望美國議息及新盤搶客影響，二手交投依然緩慢。

業主企硬買家觀望 新盤貼市價搶客

廖偉強續稱，本周四美國聯儲局將再次議息，成為市場焦點。在今年樓價及租金均見上升下，普遍二手業主持貨力強，大多企硬無意讓步。買家則顯得十分觀望，雙方拉鋸不斷。此外，新盤以貼市價持續搶攻，亦吸去二手購買力，在信心未足下，買家入市猶豫，導致成交多周未能突破雙位數。

新界區表現跑出 嘉湖山莊佔4

按區域劃分，新界區表現最佳共錄6宗，嘉湖山莊佔4宗，沙田第一城及映灣園各1宗；九龍區錄2宗，美孚新邨及麗港城各1宗；港島區僅康怡花園錄1宗。

個別成交方面，美孚新邨2期百老匯街中層B室（959方呎），以約1,040萬元成交，呎價10,845元。沙田第一城19座高層E室（451方呎），以約560萬元沽出，呎價12,417元。嘉湖山莊包括翠湖居6座低層G室（548方呎），以約505萬元成交，呎價9,215元；及麗湖居9座低層B室（630方呎），以約500萬元成交，呎價7,937元。

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