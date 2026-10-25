周末二手交投｜周末交投按周升13% 利嘉閣：已逐步升至近8周新高

十大屋苑周末交投輕微回升。綜合利嘉閣數據，過去周末（10月24至25日）十大指標屋苑錄約 9宗二手成交，較上周末的8宗增加1宗或13%，已連續8周維持單位數徘徊，但已逐步升至近8周新高。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受觀望美國議息及新盤搶客影響，二手交投依然緩慢。

業主企硬買家觀望 新盤貼市價搶客

廖偉強續稱，本周四美國聯儲局將再次議息，成為市場焦點。在今年樓價及租金均見上升下，普遍二手業主持貨力強，大多企硬無意讓步。買家則顯得十分觀望，雙方拉鋸不斷。此外，新盤以貼市價持續搶攻，亦吸去二手購買力，在信心未足下，買家入市猶豫，導致成交多周未能突破雙位數。