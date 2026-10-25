逸里1號樓書｜設126伙 面積236至393呎 主打兩房佔逾60%｜旺角新盤

恒基地產(012)旗下旺角「利奧坊」系列第6期「逸里1號」正式上載樓書，位於萬安街18號，提供126伙，戶型涵蓋一房至兩房，單位實用面積介乎236至393方呎。項目已取得入伙紙，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場一期。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「逸里1號」。主打兩房，當中兩房標準單位實用面積358至393方呎，提供80伙，佔全盤約63%。一房標準單位實用面積273至279方呎，提供40伙，佔全盤近32%。另設6伙一房及兩房平台特色戶，佔近5%，實用面積236至355方呎，連54至187方呎平台。