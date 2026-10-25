逸里1號樓書｜設126伙 面積236至393呎 主打兩房佔逾60%｜旺角新盤

恒基地產(012)旗下旺角「利奧坊」系列第6期「逸里1號」正式上載樓書，位於萬安街18號，提供126伙，戶型涵蓋一房至兩房，單位實用面積介乎236至393方呎。項目已取得入伙紙，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場一期。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「逸里1號」。主打兩房，當中兩房標準單位實用面積358至393方呎，提供80伙，佔全盤約63%。一房標準單位實用面積273至279方呎，提供40伙，佔全盤近32%。另設6伙一房及兩房平台特色戶，佔近5%，實用面積236至355方呎，連54至187方呎平台。
據樓書顯示，項目設1座住宅大樓，3樓至27樓為住宅樓層，各層設有6伙，提供2部升降機。全盤面積最細單位為3樓E室，一房間隔，實用面積236方呎，連155方呎平台。面積最大單位則為5樓至27樓A室，兩房間隔，實用面積393方呎。
「逸里1號」及「利奧坊」第7期設兩大地標建築「光．無垠」及「森．無界」，傲立於「利奧坊」北面入口，一方、一圓，構建利奧坊「雙子門」，為藝綠潮都塑造嶄新地標。「光．無垠」以鋁材工藝結構與燈影裝置呈現日夜間呈現光影舞動；「森．無界」以自然植物營造出都會垂直森林，呼應原址悉心保育之磚牆樹。
「逸里1號」貫徹「利奧坊」系列西九藝綠潮都概念，以自然與建築和諧共生為設計主軸，項目住宅大樓以磚牆樹為靈感，大樓幕牆用上曲線木紋鋁材，呼應樹木分枝的形態，營造出向上延伸的「垂直都市森林」；幕牆採用雙層中空玻璃，提升採光度，隔絕噪音，同時隔熱保溫。項目亦榮獲「IFLA-APR LA Awards 2025」卓越大獎、「2024-2025年度亞太房地產大獎」香港高層住宅發展項目大獎及「亞洲創新建築大獎2024」傑出建築未來項目優秀獎等多項肯定。
會所佔地2.7萬呎 提供逾25項多元設施
「逸里1號」及「利奧坊」第7期各自設有專屬會所與藝術園林，雙方住戶可共享使用，兩個會所「Upper Lab 1」及「Upper Lab 2」合共約27,000方呎，提供逾25項多元設施。「Upper Lab 1」以「Chill系樂活」為設計主題，完美糅合咖啡、音樂與社交元素，將品味與享樂集於一身，設有沉浸式咖啡空間、專屬音響房、健身室等。
「Upper Lab 2」以「森系慢活」為設計主題，構築沉浸式藝綠空間，營造回歸自然、療癒身心的氛圍。