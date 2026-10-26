逸里1號示範單位｜393呎無改動兩房 樓高3.5米空間感十足(多圖)｜旺角新盤

恒基地產(012)旗下旺角「利奧坊」系列第6期「逸里1號」位於萬安街18號，提供126伙，戶型涵蓋一房至兩房，單位實用面積介乎236至393方呎。項目已取得入伙紙，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場一期。

「逸里1號」主打兩房，當中兩房標準單位實用面積358至393方呎，設有80伙，佔全盤約63%。一房標準單位實用面積273至279方呎2，設有40伙，佔全盤近32%。另設6伙一房及兩房平台特色戶，佔近5 %，實用面積236至355方呎，連54至187方呎平台。

發展商開放一個無改動示範單位，以22樓A室為藍本搭建，實用面積393方呎，屬兩房間隔。客飯廳間隔方正實用，層與層之間的高度達約3.5米，空間感十足，採用特色牆紙，提升品位層次。天花更設度身訂製鏡面儲物櫃，增加收納空間。