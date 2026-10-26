逸里1號示範單位｜393呎無改動兩房 樓高3.5米空間感十足(多圖)｜旺角新盤

恒基地產(012)旗下旺角「利奧坊」系列第6期「逸里1號」位於萬安街18號，提供126伙，戶型涵蓋一房至兩房，單位實用面積介乎236至393方呎。項目已取得入伙紙，示範單位及售樓處設於尖沙咀美麗華廣場一期。
「逸里1號」主打兩房，當中兩房標準單位實用面積358至393方呎，設有80伙，佔全盤約63%。一房標準單位實用面積273至279方呎2，設有40伙，佔全盤近32%。另設6伙一房及兩房平台特色戶，佔近5 %，實用面積236至355方呎，連54至187方呎平台。
發展商開放一個無改動示範單位，以22樓A室為藍本搭建，實用面積393方呎，屬兩房間隔。客飯廳間隔方正實用，層與層之間的高度達約3.5米，空間感十足，採用特色牆紙，提升品位層次。天花更設度身訂製鏡面儲物櫃，增加收納空間。
客飯廳外連三合一露台
客飯廳外連三合一露台，配備隱藏式晾衣架及實用置物架，靈活收納家務日常，外望景觀開揚，可以飽覽繁華城市景致，更可遠眺海景。兩間睡房間隔同樣方正，玻璃窗將自然光引入室內，提高採光度。
廚房精選歐洲名牌家電品牌，包括德國西門子、意大利Mia Cucina及法國Rosières。浴室配備德國Hansgrohe及Duravit衞浴設備，木製鏡櫃更備有usb插槽，收納空間充裕，美觀實用。
大門採用韓國優質品牌Samsung智能門鎖，住宅入口大堂設視像對講系統，住戶可透過Video Door Phone進行訪客身份確認。住戶亦可透過專屬智能手機App預訂會所設施及開啟信箱。
會所佔地2.7萬呎 提供逾25項多元設施
「逸里1號」及「利奧坊」第7期各自設有專屬會所與藝術園林，雙方住戶可共享使用，兩個會所「Upper Lab 1」及「Upper Lab 2」合共約27,000方呎，提供逾25項多元設施。「Upper Lab 1」以「Chill系樂活」為設計主題，完美糅合咖啡、音樂與社交元素，將品味與享樂集於一身，設有沉浸式咖啡空間、專屬音響房、健身室等。
「Upper Lab 2」以「森系慢活」為設計主題，構築沉浸式藝綠空間，營造回歸自然、療癒身心的氛圍。