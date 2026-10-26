利嘉閣：8月私宅落成量887伙 按月增近3.8倍｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續落後，根據屋宇署發表的最新數據，2026年8月份全港共有1個私人住宅項目，合共8伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，雖較7月份的1伙增加7倍，但以今年首八個月累積私宅動工量共2,676伙計算，不但較去年同期的8,579伙減近69%，更創自2006年至今的二十一年同期新低。其中8月份動工項目為山頂馬己仙峽道30至38號(8伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2026年8月份全港共有6個項目，合共887個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較7月份的186個增加近3.8倍。至於，今年首八個月累計共8,987伙私宅落成，較去年同期的12,351伙減少27%，為三年同期最少。