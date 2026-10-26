利嘉閣：8月私宅落成量887伙 按月增近3.8倍｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續落後，根據屋宇署發表的最新數據，2026年8月份全港共有1個私人住宅項目，合共8伙動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，雖較7月份的1伙增加7倍，但以今年首八個月累積私宅動工量共2,676伙計算，不但較去年同期的8,579伙減近69%，更創自2006年至今的二十一年同期新低。其中8月份動工項目為山頂馬己仙峽道30至38號(8伙)。
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2026年8月份全港共有6個項目，合共887個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，較7月份的186個增加近3.8倍。至於，今年首八個月累計共8,987伙私宅落成，較去年同期的12,351伙減少27%，為三年同期最少。
根據資料顯示，8月份本港共有6個私宅項目正式落成，當中規模較大的是粉錦公路「雲向」，涉及765伙；其次為灣仔皇后大道東61號及聖佛蘭士街3號，涉及69伙；至於，九龍城露明道8號(50伙)、山頂中峽道5號(1伙)、甘道(RBL 1207) (1伙)及又一村紫藤路5號(1伙)亦於期內竣工(詳見表二)。
按地區劃分，今年首八個月新界區共有10個項目、合共5,810個單位落成，佔整體比例近64.7%；港島區共有15個項目落成，涉及單位數量1,879伙，佔同期整體私宅落成量約20.9%；九龍區亦有15個項目落成，涉及1,298伙，佔整體私宅落成量約14.4%。
陳海潮指出，今年首八個月私宅落成量達差估署預測全年16,975伙約52.9%，預料年內尚有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括大埔「Sierra Sea」2B期(775伙)、荃灣「形瑨」(462伙)及北角「皇都」(388伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約1.7萬伙水平。