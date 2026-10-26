華潤中環ONE CHANCERY設80伙 出租率近八成 呎租最高逾110元｜服務式住宅

施偉賢指，「ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設有頂層四房及連平台特色戶。目前租出單位大部分為附設家具，租約期由6個月至24個月不等。客源分布方面，約35%為中環及周邊核心商業區工作的金融才俊及法律精英；約35%為外企駐港工作人士、外籍企業高管、內地專才及海歸派；另有約15%為香港大學留學生及約15%從事藝術行業的自由工作者及欣賞藝術的退休專業人士。

本港住宅租賃市場需求表現強勁，華潤置地(1109)旗下本港在港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」租務表現理想，華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目自7月份推出至今，出租率已近80%，呎租介乎逾81元至逾110元。

主打一房單位 佔約75%

華潤置地(海外)資產與物業管理部總監文志峯指，「ONE CHANCERY」主打一房單位，佔60伙或75%，面積326至445方呎。開放式單位設9伙，面積252至253方呎。兩房單位設8伙，面積525至552方呎。三房單位提供2伙，面積736及794方呎。另備有1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。

文志峯續指，項目貼心為一房及兩房單位提供露台戶型選擇，住戶可按個人喜好與生活模式，選擇與客廳連接的露台戶型又或睡房連接的露台戶型。項目有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。項目所有單位均配置MIELE及SIEMENS頂級廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機。