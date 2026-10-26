華潤中環ONE CHANCERY書冊琥珀色調與光影交織 「Treasure Box珍藏之匣」建築美學｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港在港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」匯聚中環歷久彌新且活力四射都會魅力，延續「大館」的歷史文韻，匠心細作精美書冊，以項目「Treasure Box珍藏之匣」外立面為設計靈感，展現「ONE CHANCERY」於中環都會光影中心綻放的個性藝術格調。
書冊封面以「Amber Glow琥珀曦影」為設計主調，明亮活力且充滿故事感的琥珀色調，展現項目踞於中環藝萃文蘊的生活氣息，細膩呼應所毗鄰的歷史藝術文化地標「大館」。全書紙材帶有細膩紋理質感，封面巧妙運用立體壓凸工藝，將項目「Treasure Box珍藏之匣」建築美學躍然紙上，指尖輕撫時，感受外立面的凹凸觸感，配上亮面裱貼，在光影之下綻放建築線條，猶如匣中珍寶，不論是「觸覺」或「視覺」均呈現豐富而立體的藝術層次。
翻閱書冊，展開內拉頁，一幅精心裝裱的中環生活藏寶圖即豁然眼前，匯聚歷史文韻、創意藝術、米芝蓮佳餚與本土特色，以漫遊的心境，引領發掘每個不一樣的動人生活當下，每一次的翻閱都是一場尋寶之旅，將中環的獨特個性珍藏收入囊中。
「ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房單位，佔60伙或75%，面積326至445方呎。開放式單位設9伙，面積252至253方呎。兩房單位設8伙，面積525至552方呎。三房單位提供2伙，面積736及794方呎。另備有1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。項目有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。項目所有單位均配置MIELE及SIEMENS頂級廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機。