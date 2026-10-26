華潤中環ONE CHANCERY書冊琥珀色調與光影交織 「Treasure Box珍藏之匣」建築美學｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港在港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」匯聚中環歷久彌新且活力四射都會魅力，延續「大館」的歷史文韻，匠心細作精美書冊，以項目「Treasure Box珍藏之匣」外立面為設計靈感，展現「ONE CHANCERY」於中環都會光影中心綻放的個性藝術格調。

書冊封面以「Amber Glow琥珀曦影」為設計主調，明亮活力且充滿故事感的琥珀色調，展現項目踞於中環藝萃文蘊的生活氣息，細膩呼應所毗鄰的歷史藝術文化地標「大館」。全書紙材帶有細膩紋理質感，封面巧妙運用立體壓凸工藝，將項目「Treasure Box珍藏之匣」建築美學躍然紙上，指尖輕撫時，感受外立面的凹凸觸感，配上亮面裱貼，在光影之下綻放建築線條，猶如匣中珍寶，不論是「觸覺」或「視覺」均呈現豐富而立體的藝術層次。