萬芊樓書｜提供327伙 分層單位238呎起 洋房497呎起｜元朗新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗錦田錦泰路18號新盤「萬芊」已上載售樓說明書，提供327伙，涵蓋242伙分層住宅單位及85幢洋房，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎238至1,030方呎。項目示範單位設於尖沙咀港景峯，預計關鍵日期為2027年12月30日，樓花期長約14個月。

「萬芊」分層單位佔242伙，由兩座樓高7層的住宅大樓組成，單位實用面積介乎238至448方呎，涉及134伙一房及108伙兩房，包括頂層連天台特色戶及連花園特色戶。

另設85幢花園洋房，當中兩房佔28伙、三房一套戶佔53伙，四房一套則佔4伙，實用面積介乎497至1,030方呎，全數洋房均附連花園及天台，花園實用面積介乎237至1,101方呎，而天台面積介乎199至370方呎。