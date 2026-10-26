萬芊樓書｜提供327伙 分層單位238呎起 洋房497呎起｜元朗新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗錦田錦泰路18號新盤「萬芊」已上載售樓說明書，提供327伙，涵蓋242伙分層住宅單位及85幢洋房，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎238至1,030方呎。項目示範單位設於尖沙咀港景峯，預計關鍵日期為2027年12月30日，樓花期長約14個月。
「萬芊」分層單位佔242伙，由兩座樓高7層的住宅大樓組成，單位實用面積介乎238至448方呎，涉及134伙一房及108伙兩房，包括頂層連天台特色戶及連花園特色戶。
另設85幢花園洋房，當中兩房佔28伙、三房一套戶佔53伙，四房一套則佔4伙，實用面積介乎497至1,030方呎，全數洋房均附連花園及天台，花園實用面積介乎237至1,101方呎，而天台面積介乎199至370方呎。
採「三區六街」設計
當中分層單位面積最細為1座及2座地下G室，實用面積238方呎，分別設有113方呎及153方呎花園。至於備受市場關注的花園洋房，面積最細為E9號屋，實用面積497方呎，設地下及1樓兩層，連31方呎平台、348方呎花園和199方呎天台。
發展商早前介紹指，項目採「三區六街」設計，「三區」為分層住宅區、花園洋房區及園林、休憩及會所區。「六街」為「Amber Avenue琥珀大道」、「Berry Avenue澄嵐大道」、「Coral Avenue緋悅大道」、「Daisy Avenue白暮大道」、「Emerald Avenue翠林大道」及「Fawn Avenue楓木大道」；另地庫層設有室內住客會所。