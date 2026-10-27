瑅海示範單位｜385呎無改動兩房 擁多項貼心設備(多圖)｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」開放兩房無改動示範單位，以第1座18樓B5室為藍本搭建，實用面積385方呎。 單位層與層之間高度達3.3米，空間感十足。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防偷窺密碼鍵盤等多種功能。門口旁附設多功能儲物櫃及鞋櫃，鞋櫃設有充電式消毒燈，方便消毒鞋履；亦內附雜物收納架，設可拆式收納盤。兩個櫃中間有位置可貼上備忘錄，亦配備USB-C充電插座，方便入屋即為電子產品充電。

客廳及飯廳採用複合木地板及天然石材，以長形開則，間隔寬敞實用，容易布局。複合木地板還原天然木紋與細膩手感，具備防水、防霉等優良性能。 發展項目特意將單位露台及工作平台巧妙結合，面積合共達38方呎。寬敞設計增加天然採光，住戶可更靈活運用露台及工作平台空間。露台及工作平台更設摺疊式晾衣架，方便日常晾曬衣物。 單位採開放式廚房設計，廚櫃以米白色為主調，儲物櫃內設有旋轉收納架，設計方便貼心。廚櫃設有輕觸式氣氛燈，亦可作為客飯廳照明之用。廚房提供一系列爐具家電，包括Siemens的雙頭電磁爐、微波燒烤爐、單門雪櫃及洗衣乾衣機等。

廳房共享同一坐向景觀 兩間睡房同樣採用複合木地板，與客廳及飯廳共享同一坐向景觀，連同採光度十足的玻璃幕牆及窗戶，營造悠然寫意的居家環境。主人睡房空間寬敞，已預留擺放衣櫃的位置，住戶可靈活擺放家具。另一間睡房同樣開則四正，易於佈局，住戶可按需要作為兒童房或書房等用途。浴室設有漩渦式去水座廁，採用極光釉技術，易於清潔之餘，更提供抗菌功能。 全屋採用雙層中空玻璃IGU，具有隔音及隔熱等優點。全屋冷氣機可連接室內Wi-Fi，透過大金手機應用程式遙距控制全屋冷氣機。客飯廳設有IAQ室內空氣質素感應器，隨時探測室內空氣質素。另外，客飯廳及主人房配備Wi-Fi 7無線存取點。

「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。 項目基座為歐陸式建築步行街，同時設有林蔭大道及綠化休憩空間等，娛樂及休閒設施充裕。項目位處「東維港灣區 Victoria Cove Area」核心地段，未來住戶可盡享全新海濱社區生活及全新步行街區購物體驗。項目同時鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路。