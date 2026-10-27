設80伙 出租率近八成 中環ONE CHANCERY 呎租高見逾110元

本港住宅租賃需求強勁，華潤置地(1109)旗下位於中環贊善里1號的服務式住宅項目「ONE CHANCERY」提供80伙，實用面積252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設頂層四房及連平台特色戶。項目於7月推出招租，迄今出租率接近80%，大部分單位附設家具，租期由6至24個月，呎租逾81元至逾110元。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，項目客源約35%為中環及周邊核心商業區工作的金融才俊及法律精英；約35%為外企駐港工作人士、內地專才等；約15%為香港大學留學生，餘下15%為從事藝術行業的自由工作者及退休專業人士。
戶型主打一房
華潤置地(海外)資產與物業管理部總監文志峯說，項目一房佔60伙、9伙開放式、8伙兩房、2伙三房及1伙四房頂層特色戶。當中有61伙已設置家具，而住戶可選擇自行添置家具或全屋家具方案。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，項目會所「CLUB CHANCERY」提供健身室、多功能活動室、悠閒雅座等設施。項目秉持貓狗友善理念，特設指定樓層讓住戶與毛孩同居共樂。
萬芊爭取周內公布銷安
長江實業集團(1113)旗下元朗錦田新盤「萬芊」爭取周內上載首份銷售安排。長實營業部副首席經理楊桂玲說，項目累錄逾2,000個查詢，料首批以招標形式發售66伙，或涉兩房洋房單位。中原地產為配合項目銷售，於元朗開設「萬芊」旗艦店。