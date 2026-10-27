設80伙 出租率近八成 中環ONE CHANCERY 呎租高見逾110元

ONE CHANCERY有61伙已設置家具。圖左起為文志峯、施偉賢、岑菲菲。

本港住宅租賃需求強勁，華潤置地(1109)旗下位於中環贊善里1號的服務式住宅項目「ONE CHANCERY」提供80伙，實用面積252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設頂層四房及連平台特色戶。項目於7月推出招租，迄今出租率接近80%，大部分單位附設家具，租期由6至24個月，呎租逾81元至逾110元。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢指，項目客源約35%為中環及周邊核心商業區工作的金融才俊及法律精英；約35%為外企駐港工作人士、內地專才等；約15%為香港大學留學生，餘下15%為從事藝術行業的自由工作者及退休專業人士。