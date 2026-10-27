瑅海開價｜首推91伙 一房最平598萬 折實平均呎價18588元｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(27日)公布首張價單，涉及91伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由598萬元起，折實呎價由16,959元起，折實平均呎價18,588元。

「瑅海」首張價單包括7伙一房及84伙兩房，實用面積介乎339至470方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由598萬至930.1萬元，折實呎價介乎16,959元至20,308元。

入場單位為 339 呎一房

首張價單最低售價單位為第1座9樓C2室，實用面積339方呎，一房間隔，折實售價598萬元，折實呎價17,640元。至於最低呎價及兩房入場單位為第2座6樓C2室，實用面積384方呎，折實售價651.24萬元，折實呎價16,959元。