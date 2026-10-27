瑅海開價｜首推91伙 一房最平598萬 折實平均呎價18588元｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(27日)公布首張價單，涉及91伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由598萬元起，折實呎價由16,959元起，折實平均呎價18,588元。
「瑅海」首張價單包括7伙一房及84伙兩房，實用面積介乎339至470方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由598萬至930.1萬元，折實呎價介乎16,959元至20,308元。
入場單位為339呎一房
首張價單最低售價單位為第1座9樓C2室，實用面積339方呎，一房間隔，折實售價598萬元，折實呎價17,640元。至於最低呎價及兩房入場單位為第2座6樓C2室，實用面積384方呎，折實售價651.24萬元，折實呎價16,959元。
信置田兆源：「臨海首席開心價」
信置執行董事田兆源形容項目首批單位為「臨海首席開心價」，定價較近月同區樓盤有約10%折讓，周三(28日)正式對外開放示範單位，最快11月初展開銷售。他稱，今批91伙大部份屬內園單位，主打兩房連開放式廚房戶型，佔首張價單近70%。一房單位全數折實售價650萬元以下；有35伙折實售價700萬元以下，包括7伙一房及28伙兩房。
同區首岸2期本月首推80伙 折實均呎21426元
參考同區「首岸」第2期本月首推80伙，當時折實平均呎價21,426元，兩房折實售價由658.93萬元起。至於「壹沐」第2期今年5月首推83伙，當時折實平均呎價約20,128元，一房入場價約501萬元。
⇊瑅海兩房無改動示範單位(第1座18樓B5室為藍本搭建)⇊
「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。
項目基座為歐陸式建築步行街，同時設有林蔭大道及綠化休憩空間等，娛樂及休閒設施充裕。項目位處「東維港灣區 Victoria Cove Area」核心地段，未來住戶可盡享全新海濱社區生活及全新步行街區購物體驗。項目同時鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路。