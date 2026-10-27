瑅海開價｜中原陳永傑：首批91伙定價吸引絕對有力起動 首批料可沽清｜紅磡新盤

陳永傑指出，區內新晉屋苑平均實用呎租介乎50元至65元，推算「瑅海」未來的租金回報有望穩超4厘。

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(27日)公布首張價單，涉及91伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由598萬元起，折實呎價由16,959元起，折實平均呎價18,588元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批定價吸引，折實平均呎價比區內一手貨尾有近15%折讓，絕對有力起動樓盤，料首批單位可順利沽清。

租金回報有望穩超 4 厘

陳永傑指出，「瑅海」坐落於未來重點發展的東維港灣區核心，毗鄰港鐵土瓜灣站，坐擁東鐵線及屯馬線雙線連接優勢，加上需求殷切的兩房戶型佔全盤超過8成，精準兼顧市區上車客及投資收租客的剛性需求。區內新晉屋苑平均實用呎租介乎50元至65元，推算該盤未來的租金回報有望穩超4厘。