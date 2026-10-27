瑅海開價｜中原陳永傑：首批91伙定價吸引絕對有力起動 首批料可沽清｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(27日)公布首張價單，涉及91伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由598萬元起，折實呎價由16,959元起，折實平均呎價18,588元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批定價吸引，折實平均呎價比區內一手貨尾有近15%折讓，絕對有力起動樓盤，料首批單位可順利沽清。
租金回報有望穩超4厘
陳永傑指出，「瑅海」坐落於未來重點發展的東維港灣區核心，毗鄰港鐵土瓜灣站，坐擁東鐵線及屯馬線雙線連接優勢，加上需求殷切的兩房戶型佔全盤超過8成，精準兼顧市區上車客及投資收租客的剛性需求。區內新晉屋苑平均實用呎租介乎50元至65元，推算該盤未來的租金回報有望穩超4厘。
他續指，本月一手市場千帆並舉，交投暢旺，至今暫錄近1,700宗成交，已創5個月新高，反映市場購買力正全面釋放，料全月一手交投量可達2,000宗。新盤主導下，預計11月一手成交量可進一步升至2,500宗。
「瑅海」首張價單包括7伙一房及84伙兩房，實用面積介乎339至470方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由598萬至930.1萬元，折實呎價介乎16,959元至20,308元。
首張價單最低售價單位為第1座9樓C2室，實用面積339方呎，一房間隔，折實售價598萬元，折實呎價17,640元。至於最低呎價及兩房入場單位為第2座6樓C2室，實用面積384方呎，折實售價651.24萬元，折實呎價16,959元。
「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。
項目基座為歐陸式建築步行街，同時設有林蔭大道及綠化休憩空間等，娛樂及休閒設施充裕。項目位處「東維港灣區 Victoria Cove Area」核心地段，未來住戶可盡享全新海濱社區生活及全新步行街區購物體驗。項目同時鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路。