葵涌iCITY本月速售12伙 利嘉閣朱亮恒：錄「一客四食」共涉逾千萬｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」二期，持續吸引用家及投資者入市。據發展商透露，項目於10月暫錄12伙成交，累計售出逾223伙，佔可供發售單位超過八成，套現金額約6.19億元。期內利嘉閣地產促成多宗成交個案，其中包括1宗「一客四食」大手成交，涉資逾千萬元。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，發展商有見市場反應熱烈，預計短期內推出市場極為罕有私人天台及平台特色工作間，備有特大天窗，憑藉極高稀缺性，預料將吸引市場焦點及買家追捧。

朱亮恒稱，公司促成的「一客四食」個案，據悉買家為新香港人，斥資約1,043萬元購入4伙高層單位，單位建築面積介乎337至429方呎，平均成交價約261萬元。買家因看好項目的升值及租務潛力，故購入單位作自用及投資用途。此外，項目亦深受人才入境計劃受惠人士歡迎。近日一名透過「非本地畢業生留港／回港就業安排」(IANG)留港發展的內地青年，亦以約233萬元購入一個建築面積約385方呎的高層工作間，為配合在港創業及簽證續簽需求。

朱亮恒指出，隨着政府持續推進各項人才引進計劃，包括IANG及高才通等，令市場對新式工作室及創業空間的需求明顯增加，並進一步帶動租務市場發展，由於年青創業者一般資金不多，偏愛選擇銀碼細的工作室作起步，配套齊備的新型工作室自然成為創業首選，且實體辦公地址更有助辦理簽證續簽。他又指，「iCITY」目前租賃交投活躍，月租水平約9,000元至12,000元，反映市場對優質工作空間需求殷切。