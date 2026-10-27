仲量聯行：甲級寫字樓空置率創近3年半新低 中環降至7.2%顯著改善｜商廈市況

各主要寫字樓分區中，中環錄得最顯著改善，空置率由7.8%下降至7.2%。(吳康琦攝)

截至9月底，整體甲級寫字樓空置率按月下跌0.1個百分點至12.4%。在各主要寫字樓分區中，中環錄得最顯著改善，空置率由7.8%下降至7.2%。尖沙咀的出租率持續改善，而其他主要分區的空置率則輕微上升。其中，灣仔/銅鑼灣空置率升幅最大，按月增加0.6個百分點；港島東及九龍東則各上升0.2個百分點。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港甲級寫字樓市場整體空置率連續第五個月下降，並跌至2023年5月以來最低水平，主要受中環及尖沙咀的寫字樓租賃活動帶動。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言(Sam Gourlay)表示，香港甲級寫字樓市場於9月份錄得24.58萬方呎的正淨吸納量。由於租賃活動集中於中環、尖沙咀的優質寫字樓，並越來越多流向西九龍的新商廈項目，最優質寫字樓的空置率持續回落。

9 月整體寫字樓租金按月升 0.7%

9月寫字樓租賃市場的另一焦點為錄得大宗租賃交。廣發證券承租西九龍環球匯一個相連樓層，涉及面積共78,872方呎，將由灣仔廣發大廈遷入。是次搬遷反映西九龍對證券公司的吸引力持續提升，主要受惠於鄰近高鐵香港西九龍站，為來自內地的高淨值客戶提供更便捷的交通連接。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，9月整體寫字樓租金按月上升0.7%，主要受中環的租金增長所帶動，中環租金按月上升1.6%。九龍東租金按月下跌0.6%外，其他主要寫字樓分區的租金大致保持穩定。