新落成私樓出租多過自住 連續兩年逾半 一區出租比例高見逾60%｜樓市點睇

新落成私樓，究竟自住多，還是出租多？差餉物業估價署一項甚少被深入解讀的數據——「私人住宅落成後使用方式」，揭示新樓市場的結構變化：過去以業主自住為主的格局，近兩年已被打破，出租單位反而佔多數。

根據差估署今年4月公布的《香港物業報告2026》，這項統計只包括報告年度內評定差餉估價，並申報整間已被佔用的新落成住宅，空置不計，反映單位落成後的使用情況。

2025年共有12,708伙新落成單位納入統計，業主自住佔5,511伙(43.4%)，出租達7,197伙(56.6%)。2024年更鮮明，15,314伙中，自住佔6,501伙(42.5%)，出租達8,813伙(57.5%)。按1989年起的統計比較，2024年出租比例最高，2025年則為次高。