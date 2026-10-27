兩年前成功撈底！筲箕灣形薈兩房902萬沽 業主帳賺逾「半球」｜二手成交

鄭俊輝透露，新買家為用家，心儀單位位處高層，景觀開揚，且區內發展成熟，生活配套完善，遂決定入市自用。據了解，原業主於2024年以848萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面獲利54萬元，單位期內升值約6.4%。

中原地產杏花邨第二分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，分行新近促成筲箕灣形薈1A座高層B室成交，單位實用面積約469方呎，採兩房間隔，向西南方，望山景，景觀開揚，以902萬元易手，呎價約19,232元。

半山壹號 2 期四房降價「 1 球」沽

中原地產九龍豪宅天鑄分行高級分區營業經理蕭文杰指，分行最新促成何文田半山壹號2期富甲半山交投，單位為半山徑21號中層戶，實用面積約1,579方呎，採四房雙套房連工人套房間隔，擁內園池景。

蕭文杰稱，上址原叫價2,900萬元放售，最後降價100萬元，以2,800萬元沽出，呎價約17,733元。新買家為本地客，鍾情單位間隔四正實用，議價後感合理即決定入市自用。

據悉，原業主於2024年以2,670萬元購入單位，持貨約2年轉售，帳面賺130萬元，物業期內升值約4.9%。資料顯示，半山壹號位於何文田常盛街80號，2009年入伙，分為2期六有26座及洋房7間，提供939個單位。