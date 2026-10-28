折讓價出擊 瑅海 首推91伙 入場價598萬

新盤市場氣氛升溫，但發展商仍以吸引價推盤吸客。信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡「瑅海」昨首推91伙，以最高15%折扣優惠計算，折實價598萬元起，折實呎價16,959元起，折實平均呎價18,588元。發展商形容定價為「臨海首席開心價」，售價較同區近月開價新盤有約10%折讓。
「瑅海」首張價單包括7伙一房及84伙兩房，實用面積339至470方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價598萬至930.1萬元，折實呎價16,959至20,308元。最低售價為1座9樓C2室一房，實用面積339方呎，折實價598萬元，呎價17,640元。最低呎價及兩房入場單位為2座6樓C2室，實用面積384方呎，折實價651.24萬元，折實呎價16,959元。
信置執行董事田兆源指，首批定價較近月同區樓盤有約10%折讓，今日起開放示範單位，最快11月初開售。他稱，首批大部分屬內園單位，當中一房全數折實價650萬元以下。參考同區「首岸」2期本月首推80伙，折實平均呎價21,426元，兩房折實價658.93萬元起。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目首批定價吸引，折實平均呎價比區內一手貨尾有近15%折讓，絕對有力起動樓盤，料首批可順利沽清。他說，本月一手交投暢旺，暫錄近1,700宗成交，已創5個月新高，料全月可達2,000宗，並料下月可進一步升至2,500宗。
鴨脷洲瀚澄料下月登場
港島南區迎來單幢式新盤，新加坡房地產基金SC Capital Partners旗下鴨脷洲平瀾街2號項目昨命名「瀚澄」(Semora)，提供82伙，涵蓋開放式至兩房，主打一房及兩房，所有單位均享海景及海濱公園景觀，實用面積186至503方呎，預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期僅約8個月，最快於下月登場。