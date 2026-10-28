折讓價出擊 瑅海 首推91伙 入場價598萬

新盤市場氣氛升溫，但發展商仍以吸引價推盤吸客。信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡「瑅海」昨首推91伙，以最高15%折扣優惠計算，折實價598萬元起，折實呎價16,959元起，折實平均呎價18,588元。發展商形容定價為「臨海首席開心價」，售價較同區近月開價新盤有約10%折讓。

「瑅海」首張價單包括7伙一房及84伙兩房，實用面積339至470方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實價598萬至930.1萬元，折實呎價16,959至20,308元。最低售價為1座9樓C2室一房，實用面積339方呎，折實價598萬元，呎價17,640元。最低呎價及兩房入場單位為2座6樓C2室，實用面積384方呎，折實價651.24萬元，折實呎價16,959元。