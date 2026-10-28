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出版：2026-Oct-28 11:57
更新：2026-Oct-28 11:57

樓價指數｜高力：目前樓市支持因素較之前增加 樓價仍具溫和向上基礎

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高力預期住宅市場的復甦趨勢可望延續，維持今年全年樓價上升8%至10%的預測，並預計2027年樓價可進一步上升3%至6%。(資料圖片)

本港住宅樓價走勢向上，差餉物業估價署今日(28日)公布，9月全港私人住宅樓價指數報320.8，按月升0.19%，連升兩個月；按年則漲9.34%。今年首9個月計，樓價累升7.08%。至於租金指數續創新高，9月份報212.2，按月升0.47%，連升11個月；按年則飆約6.2%。今年首9個月計，累漲5.8%。

高力香港項目發展策劃高級董事梁鎮峰表示，近期住宅市場整體氣氛持續改善，一手市場保持一定銷售動力，反映買家入市信心逐步回升。較早前土地市場的表現亦釋出正面訊號，發展商願意積極參與優質地皮的競投，反映業界對住宅市場的中長線前景及發展價值仍具信心。

維持今年全年樓價升8%至10%預測

高力預期住宅市場的復甦趨勢可望延續，維持今年全年樓價上升8%至10%的預測，並預計2027年樓價可進一步上升3%至6%。不過，明年的升勢相信會較今年溫和，市場仍需留意外圍環境變化，包括美國利率走勢及香港息口環境，以及地緣政治局勢和環球金融市場波動，這些因素均可能影響買家的入市步伐及投資情緒。

整體而言，高力認為目前樓市的支持因素較之前有所增加。只要一手市場維持銷售動力、發展商定價保持貼近市場承接能力，加上持續的租務需求及租金表現亦有助提升買樓的相對吸引力，住宅樓價仍具溫和向上的基礎。

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