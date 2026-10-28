樓價指數｜利嘉閣：樓價第三季略回氣 全年樓價租金料齊創9年最大升幅

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價在第三季出現回氣，租金則爆升，料兩者全年均可創自2018年以來的9年最大升幅。差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，2026年9月份私人住宅售價指數報320.8點，較8月的320.2點再升0.19%，連升兩月。總結第三季，樓價回落0.8%，為連升五季後首跌，並為近六季表現最差。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，目前樓價仍跌19.42%。

預期第四季樓價反覆微升約1.5%

今年9月份樓價持續微升，主要反映8月下旬至9月上旬的實際市況，當時一手市場明顯回暖，新盤收票再誕票王並熱賣沽清，加上港股重越26,000點，整體股市及經濟均見樂觀，帶動樓市靠穩。展望10月份，陳海潮相信，反映9月下旬至10月上旬，新盤繼續帶動大市，雖然美國已啟動加息，但香港暫未跟隨，亦料輕微加息對樓市影響有限。預期第四季樓價可續反覆微升約1.5%，全年樓價仍看升逾8%至近一成，料將創近9年來最大按年升幅。