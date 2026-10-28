樓價指數｜中原陳永傑：一手開價克制 二手難免受壓 10月份指數或會微調

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年9月私人住宅售價指數報320.8點，按月升0.19%，連升兩個月。2026年首9個月樓價指數已累升7.08%。9月暑假雖完結，租賃市場仍受惠於專才優才計劃，租金指數續創歷史新高，已連升11個月，按月升0.47%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份一手市況回暖，錄約1,400宗一手成交，於成交量支持下，整體市場氣氛向好，二手樓價亦錄得微升，雖然升幅不大，但陳永傑認為維持升勢，指數連升兩個月，是樓市發展的健康訊號。值得注意的是，9月份指數相信未反映月中美國加息0.25厘的影響。10月份一手維持強勢，九龍多個項目皆以克制價開售，截至昨日，10月份一手成交已逾1,700宗，創5個月新高，於一手成交暢旺下，二手市場難免受壓，料10月份指數或會微調。