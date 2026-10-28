樓價指數｜世邦魏理仕：9月僅0.2%升幅 反映市況仍處整固階段

差餉物業估價署今日(28日)公布最新私人住宅樓價指數，2026年9月指數報320.8點，按月升0.19%，連升兩個月。2026年首9個月樓價指數已累升7.08%。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，雖然樓價指數仍錄得升幅，但只有0.2%增長，反映市況仍然處於整固階段。

2026年全年預計約2萬宗一手成交

踏入下半年，在樓價整固的情況下，預計成交量會縮減。上半年每月平均2,000宗一手成交的情況在下半年出現的機會比較小 。第三季只錄得3,240宗一手成交，比較第二季下跌53.7%。展望第四季度，預計有4,000宗至5,000宗一手成交。2026年全年預計約2萬宗一手成交，與去年相若。

郭偉恩指，一手成交雖然在下半年會縮減，但不代表樓市轉差。過去兩年發展商已經減少許多庫存；預計發展商會因應自身的財務狀況以及策略部署，在價格與成交量之間做出相應的調整。預計第四季樓價將穩定發展。