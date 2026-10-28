瑅海為住戶提供3年單位保證執修期 會所連園林佔地1.5萬呎｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」今日(28日)正式對外開放示範單位，據記者現場所見，下午時段有不少準買家在展銷廳外排隊等候參觀。信置執行董事田兆源今日介紹項目度假式會所「Club Marina」，由室內設計團隊via.匠心打造，會所連園林面積約1.5萬方呎。 田兆源稱，「Club Marina」提供不同動靜設施，包括「The Marina Pool 瑅海」游泳池、「Wellness Centre 健身中心」、「Marina Pavilion 海灣宴會廳」、「Breezeway 海風廊」、「The Library 閱讀廊」等。項目各座均設有休閒雅座，分別為「Marina Lounge 瑅海雅座」及「Horizon Lounge 休閒雅座」。

發展商亦將計劃在會所展開AI健康及智慧生活的應用，致力提升住戶在健康生活、休閒體驗、日常便利及服務質素方面的體驗。另一方面，集團一向重視住宅物業質素，交樓團隊於交樓前定必進行嚴謹的品質檢測，確保每個單位均符合規格要求。「瑅海」將設有3年單位保證執修期，為買家帶來更安心的保障。

榮獲三大國際級認證 田兆源續稱，「瑅海」榮獲三大國際級認證，即將取得WELL健康建築標準的黃金級認證，以及本地「綠建環評」預認證，符合可持續發展原則，令住戶的生活環境更健康美好；項目亦已取得WiredScore住宅項目鉑金級認證。 發展商重視每位住戶生活質素，單位內提供不少著重健康的設備。客飯廳設有IAQ室內空氣質素感應器，可以隨時探測室內空氣質素。部分單位附設多功能儲物櫃及鞋櫃，內附充電式消毒燈，為鞋履消毒。浴室設有漩渦式去水座廁，採用極光釉陶瓷技術，易於清潔之餘，更提供抗菌功能。

另外，每層電梯大堂都設有機械通風系統，以及納米離子空氣淨化機，確保空氣流通並提升室內空氣質素。住宅大堂及會所均配備專業級空氣淨化設備。垃圾房特別配備光觸媒燈膽，提升環境衛生水平。 「瑅海」周二(27日)公布首張價單共91伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由598萬元起，折實呎價由16,959元起，折實平均呎價18,588元。 「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。