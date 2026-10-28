中原：住宅銀主盤存量按季增30% 見4個季度高位 邊區大升近六成最多？｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至2026年9月，整體住宅銀主盤存量共262個，比上季201個增加61個或30%，按季增幅為2022年第四季有記錄以來15個季度(近4年)最大。銀主盤存量連升2季累升39%，為2025年第三季後的4個季度(1年)高位。 估計今年第四季存量或升至約 300 個水平 公私營住宅存量均上升，當中私人住宅存量185個，按季增加40個或28%，而公營房屋存量77個，按季增加21個或38%。價值1,000萬至2,000萬元私樓銀主盤存量飆升逾倍最明顯，而其他價值類別升幅則少於四成。臨近年尾，銀行加快步伐處理銀主盤，惟一手低開搶客，二手成交受壓放緩，降低買家購買銀主筍盤的意欲，以致銀主盤存量向升。估計今年第四季存量或升至約300個水平，將與2025年第二季高峰期看齊。〈詳見附表1〉

私人住宅按銀主放盤價劃分，2026年第三季1,000萬至2,000萬元新增銀主盤升幅高達2.67倍，期內售出量大幅少於新增數量，故存量上升1.67倍。700萬至1,000萬元、500萬至700萬元、500萬元或以下，以及2,000萬元以上的新增銀主盤升幅均超過六成，但因售出量不俗，所以存量升幅少於四成，升幅介乎17%到36%。〈詳見附表2〉

九龍區大升近六成最多 分區而言，第三季港九新界三區私人住宅銀主盤存量皆上升，以九龍區大升近六成最多。九龍區存量69個，按季升57%。九龍不同放盤價值銀主盤存量全部錄得升幅，其中1,000萬至2,000萬元新增4宗，增幅達4倍，但期內只售出1宗，致存量急升3倍，屬區內最大。至於500萬至700萬元售出量近乎抵消新增數量，因此存量僅升9%最少。其他價值類別售出量均少於新增數量，故存量升57%至1.33倍不等。〈詳見附表4〉 港島區私人住宅銀主盤存量26個，按季升18%。港島放盤價1,000萬至2,000萬元新增銀主盤大升2.5倍，因售出量遜色，故銀主盤存量升1.5倍。500萬至700萬元，以及500萬元或以下售出量低於新增數量，致存量增加67%及13%。不過，700至1,000萬售出量高於新增數量，所以存量下跌25%。2,000萬以上未有新增銀主盤，而期內售出1宗，致存量減少20%〈詳見附表3〉

新界區私人住宅銀主盤存量90個，按季升14%。新界放盤價1,000萬至2,000萬元新增銀主盤升幅達2.33倍，售出量遠低於新增數量，因此存量上升1.33倍。500萬至700萬元、2,000萬元以上，以及700萬至1,000萬元銀主盤，售出量追不上新增量，故存量上升17%至36%不等。500萬元或以下售出量幾乎等同新增量，致存量僅微升2%。〈詳見附表5〉

1千 萬以上私人住宅銀主盤售出個案共 9 宗 2026年第三季1,000萬元以上的私人住宅銀主盤售出個案共9宗，單位實用面積介乎620到4,175方呎，全部於2019年或之前買入，有2宗上手買入為一手。當中有6宗的成交價高於業主買入價，賺幅介乎23%到1.47倍，有1宗的成交價低於業主買入價，蝕幅28%，另有2宗成交價不詳。賺幅最多是土瓜灣旭日豪庭高層A及B室，實用面積合共約1,027方呎，原業主於2005年以570.5萬元二手買入，其後銀主以1,550萬元放盤，最終成交價1,410萬元，帳面升值1.47倍。〈詳見附表6〉