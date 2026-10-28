滶晨II錄「雙破頂」成交 四房雙套深水灣海景大宅呎售逾5萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」自推出以來市場反應熱烈，當中第5B期「滶晨II」自周末開放現樓以來，連環創新高價成交，3日內連沽2伙深水灣海景大宅，套現約1.22億元。

「滶晨II」今日(28日)以招標形式售出第2座36樓P1單位(Bayside Suite)，實用面積1,294方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，特設寬敞橫廳布局，客廳及主人睡房飽覽深水灣壯麗景觀，全屋附送名牌家電裝置及一系列匠心設計配件，連一個停車位，售價6,541.2萬元，呎價50,550元，售價及呎價同創「滶晨II」新高。