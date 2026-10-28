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地產
出版：2026-Oct-28 21:54
更新：2026-Oct-28 21:54

會德豐PARK PENINSULA臨海現樓項目連錄成交 套現逾2540萬｜啟德新盤

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會德豐地產表示，旗下啟德PARK PENINSULA臨海現樓項目「DOUBLE COAST」及「MIAMI QUAY」今日(28日)共錄2宗成交。(資料圖片)

會德豐地產表示，旗下啟德PARK PENINSULA臨海現樓項目「DOUBLE COAST」及「MIAMI QUAY」今日(28)共錄2宗成交，包括1伙三房一套單位以招標形式售出，單日套現逾2,540萬元，反映優質臨海現樓項目持續受到市場追捧。

今日成交單位包括「DOUBLE COAST III」第1A5B室，屬三房一套連儲物室(梗廚)間隔，實用面積696方呎，售價1,689.4萬元，呎價24,273元。

另為「MIAMI QUAY I」第329K室，屬一房一套(開放式廚房)間隔，實用面積329方呎，售價851.3萬元，呎價25,875元。

發展商表示，PARK PENINSULA兩大項目自現樓開放，銷情持續熾熱。「DOUBLE COAST」迄今累售601伙，套現逾48億元；「MIAMI QUAY」迄今累售581伙，套現逾61.5億元。

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黃光耀認為，在用家及投資需求支持下，樓市正逐步回穩，預期未來樓價將保持平穩發展。(資料圖片)

會德豐黃光耀：未來樓價料保持平穩發展

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署最新數據顯示，9月私宅樓價指數連升兩個月，租金亦再創新高，反映市場需求具韌性。他認為，在用家及投資需求支持下，樓市正逐步回穩，預期未來樓價將保持平穩發展。

DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A1B(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎2491,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。

即睇啟德DOUBLE COAST III最新資訊 (House730)

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