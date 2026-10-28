會德豐PARK PENINSULA臨海現樓項目連錄成交 套現逾2540萬｜啟德新盤

另為「MIAMI QUAY I」第3座29樓K室，屬一房一套(開放式廚房)間隔，實用面積329方呎，售價851.3萬元，呎價25,875元。

會德豐地產表示，旗下啟德PARK PENINSULA臨海現樓項目「DOUBLE COAST」及「MIAMI QUAY」今日(28日)共錄2宗成交，包括1伙三房一套單位以招標形式售出，單日套現逾2,540萬元，反映優質臨海現樓項目持續受到市場追捧。

黃光耀認為，在用家及投資需求支持下，樓市正逐步回穩，預期未來樓價將保持平穩發展。(資料圖片)

會德豐黃光耀：未來樓價料保持平穩發展

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署最新數據顯示，9月私宅樓價指數連升兩個月，租金亦再創新高，反映市場需求具韌性。他認為，在用家及投資需求支持下，樓市正逐步回穩，預期未來樓價將保持平穩發展。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。