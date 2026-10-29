UNI Residence頂層天台特色戶周末起預約參觀 擬招標發售 意向呎價近3萬｜大圍新盤

楊聰永(中)稱，UNI Residence是次開放的頂層32樓B室，實用面積607方呎，連216方呎天台，層與層之間高度達4米。(林俊源攝)

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里新盤「UNI Residence」今日(29日)首度開放頂層32樓B室現樓示範單位予傳媒參觀，永泰地產執行董事兼銷售及市場總監楊聰永表示，項目自上月起開放現樓示範單位及會所以來，市場反應不俗，迄今售出196伙，佔全盤240伙逾八成，套現逾10億元，當中最高成交呎價22,669元。

楊聰永指，是次開放的頂層32樓B室，實用面積607方呎，連216方呎天台，層與層之間高度達4米，住戶可乘公用電梯直達專層天台樓層。單位面向東南方獅子山景，主人房更可眺望沙田市景及城門河，視野十分開揚。此單位為項目中僅有的2伙附設天台特色戶中，最後1伙可供出售的「頂層天台特色戶」，將會以招標形式發售，今個周末起開放予預約參觀，稍後再公布相關銷售安排，有見區內新盤複式單位近期成交呎價超過4萬元創新高，預計此頂層特色單位意向呎價近3萬元水平。