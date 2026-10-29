美國議息｜中原按揭王美鳳：年內H按息處3厘多水平 銀行接連增優惠助抵銷可能加息影響

美國聯儲局宣布2026年第七次議息結果，如市場預期維持聯邦基金利率於3.75厘至4厘不變。本港方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，預料其他銀行將陸續跟隨。 美息方面：料美息或再加一至兩次後見頂 中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國於9月份加息後於10月份暫停加息屬市場預期，美國於9月份加息後，是次會議決定維持息率不變有利觀察滯後之通脹及經濟數字；美國稱人工智能(AI)領頭的企業投資擴張勢頭下，經濟增長動力加大，加上通脹率仍存黏性反彈壓力，意味已保留12月加息的可能性，市場預期美國於今年最後一次於12月的議息會議有機會再次加息0.25厘，以便加強調控通脹的力度。

王美鳳指出，議息聲明提及應累積更多資訊以確定適當的政策，並強調決策取決於往後最新數據，美國若然在12月加息，料不會在1月份再進行連續性加息，以爭取更多時間觀察調整息率後之滯後作用及影響，而明年首季息率調控取決於通脹及經濟數字發展，預期明年首季過後美息大致上先步入橫行觀察期，中長線未來息率於通脹回穩後回落。

本地息率：加息與否不是重點 波幅溫和才是重點 王美鳳稱，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，預料其他銀行將陸續跟隨。10月份港元拆息逐步回落至返回9月美國加息前水平，令港元拆息低於美息逾1厘，反映銀行資金成本壓力暫仍溫和，加上今年銀行存款增長理想帶動港元貸存比率處於17年來低水平(8月底港元貸存比率跌至69.3%)，目前銀行存款基礎龐大，對於息率調整之韌性較高。 王美鳳預期，美息或於12月再加息一次0.25厘應對通脹風險，累計之前9月份加幅合共加息達半厘，屆時本港銀行是否跟隨加P料將視乎港元拆息升勢及銀行綜合資金成本變化等因素，加P與否的機率各佔一半。銀行或因資金成本上升而上調最優惠利率P，加幅料介乎0.125厘至0.25厘；然而基於過往銀行對於息率變化之韌性甚大，在銀行存款基礎龐大及資金成本升幅仍溫和的情況下，年內港P或有機會仍維持不變。她認為，不論年內加P與否未必是重點，更值得注意是，若息率出現變幅料波幅輕微，預期今年市場H按息仍處於3厘多水平。

王美鳳表示，9月美國加息前後本地銀行接連推出多元化按揭優惠包括延續低息定按(現時定息2.93厘)，創新推出「先P後H」按揭(目前按息2.68厘)、並多家銀行陸續上調按揭回贈，按揭優惠百花齊放令用家受惠，當中低息定按(現時定息2.93厘)及「先P後H」(目前按息2.68厘)之現時按息均低於市場H按(目前為3.25厘)，申請期亦延至12月底，用家及早申請上述按揭優惠變相可有抗衡若然加息之作用。 港息不變利好樓市 樓市延續向好發展 王美鳳指，9月美國為應對通脹重啟加息，本港銀行維持息率不變，而市場對於年內仍有機會溫和加息之預期，已在逐步消化，預期本地息率大致變幅不大，目前息率因素對樓市影響不大。儘管樓價經過上半年強勁增長而下半年進入消化期，以致買家追價取態轉為保守，與業主較多拉鋸令二手成交膠着，但一手貼市令銷情保持理想，基於樓市基本面因素向好，租金處高位造就大眾由租轉買及買樓收租之需求持續強大，加上本港經濟增長向好，支持樓市繼續向好發展。