瑅海今日起收票 最快下周初上載銷售安排｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」周三(28日)首日開放展銷廳，即日錄得逾2,000人次參觀。信置執行董事田兆源表示，項目今日(29日)起開始收票，最快本周末加推單位應市，部署下周初上載首份銷售安排，將涵蓋價單及招標單位，當中海景單位傾向以招標形式發售。

對於美國議息對本港樓市的影響，田兆源指美國維持息率不變是為樓市打「強心針」，有助增強買家入市信心，對市場有正面穩定作用。