瑅海今日起收票 最快下周初上載銷售安排｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」周三(28日)首日開放展銷廳，即日錄得逾2,000人次參觀。信置執行董事田兆源表示，項目今日(29日)起開始收票，最快本周末加推單位應市，部署下周初上載首份銷售安排，將涵蓋價單及招標單位，當中海景單位傾向以招標形式發售。
對於美國議息對本港樓市的影響，田兆源指美國維持息率不變是為樓市打「強心針」，有助增強買家入市信心，對市場有正面穩定作用。
打造歐陸式建築步行街 比灣仔利東街更長
發展商今日介紹項目歐陸式建築步行街及全新步行街區，田兆源稱，集團過往曾經與市建局合作打造灣仔地標住宅囍滙及利東街步行街，利東街更成為國際知名地標，吸引不少遊客前往。是次集團再次發揮打造高端步行街的經驗，為瑅海匠心打造歐陸式建築步行街，而整條Victoria Cove Central步行街長度約200米，比利東街約160米更長。
「瑅海」位處市區重建局Victoria Cove Central的核心地段，市建局整合8幅鄰近地皮，令街道變成街區，整個小區更嶄新、更大規模地重新規劃，行人步道兩旁廣植綠化，打造舒適宜人的林蔭大道，配合完善的步行網絡及規劃中的天橋系統，建構一個更具規模、更有活力的全新海濱生活圈。
「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。