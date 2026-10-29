資本策略彌敦道352 NATHAN ROAD 獲本港經典美顏瘦身專門店承租7000呎樓面｜商廈市況

資本策略地產執行董事何樂輝表示，「352 NATHAN ROAD」另亦獲教育機構租用近5,000方呎樓面。業戶種類多元化，當中不乏大樓面面積租賃，足見項目於九龍區內逐漸成為最具吸引力之商業項目。項目部分樓層更設5米高樓底，地板承重更達15千帕 (kPa)，對於有特別需要之行業，如醫療機構等別具吸引力。

資本策略地產(497)旗下位於九龍彌敦道全新商業地標「352 NATHAN ROAD」總樓面面積近16萬方呎，迄今已有逾2萬方呎樓面獲大型企業承租，平均呎租由28元至33元不等。最近獲香港經典美顏瘦身專門店租用逾7,000方呎樓面，呎租約30餘元。該集團代表稱，「352 NATHAN ROAD」坐落彌敦道核心地段，人流暢旺，能有效匯聚兩地客源；項目更特設高樓底，對於設有大型儀器的美容瘦身行業而言，可謂相當合適。

設三層停車場 提供逾 70 個商業部分車位

何樂輝指，項目設有三層停車場，當中設逾70個商業部分車位，於區內實為罕有的全新供應。項目自屆現樓起接獲市場眾多查詢，當中不乏大型品牌有意落戶，隨租戶陸續進駐，將形成協同效應吸引更多優質業戶。

「352 NATHAN ROAD」樓高11層，總樓面面積近16萬方呎，當中商業樓面佔7層，涉及樓面面積逾11.6萬方呎，而零售部分佔4層，約4.2萬方呎。商業樓層面積由1,050至17,056方呎不等，標準樓層樓高3.8米，為區內少有之「無柱位」實用間隔。至於地下至2樓則設有零售舖面，面積由838至16,173方呎不等。