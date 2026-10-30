金鐘海富中心低層一籃子物業放售 涉近1.2萬呎樓面 意向價共1.58億｜商廈市況

甲級商廈素來受高端企業與實力投資者追捧，除擁有極高商業氣派與穩健升值潛力外，位處港島核心地段的指標甲廈更具備獨一無二的地利與企業品牌優勢。中環及金鐘一帶的優質辦公室物業，向來是跨國企業、政府及頂尖專業服務業機構設點的首選；而隨著甲廈呎價調整，帶動買賣交投氣氛熾熱，業主委託中原(工商舖)作獨家代理，放售旗下金鐘海富中心一座5樓一籃子7個交吉單位，涉及總樓面面積近12,000方呎，總意向價共約1.58億元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，是次獨家代理項目位於金鐘夏愨道18號海富中心一座5樓涉及共7個單位，包括502至503、505至507及510至511室，建築總面積介乎約1,217至2,640方呎(業主提供)，意向呎價由約12,800餘元起，意向價約1,582萬至3,643萬元，總意向價約為1.58億元。全數單位開則四正實用，皆以交吉形式出售，並備有基本裝修，方便買家即買即用或即時放租。
新買家可享約3.3厘租金回報
馮俊英稱，該批單位已全數交吉，按市值租金估算約為每方呎35元，預料新買家可享租金回報約3.3厘。無論自用或投資皆具極高靈活性。同時，物業地理位置優越，屹立於金鐘港鐵站正上蓋，貫通四大鐵路樞紐，出行十分便捷。大廈基座設有大型巴士總站及全天候有蓋行人天橋網絡，無縫連接太古廣場、遠東金融中心、力寶中心及添馬艦政府總部等核心商業與行政地標。硬件設施方面，大廈配備12部高效載客升降機及1部獨立載貨升降機，確保人流物流暢通無阻；基座商場更匯聚各類連鎖餐飲及便利店，生活及商務配套一應俱全。大廈現時優質租戶雲集，租客組合具知名專業機構，涵蓋金融、法律、會計及跨國企業等，可見為各行各業進駐港島核心CBD的首選。海富中心由地鐵公司管理，服務優質見稱。
馮俊英分析，金鐘寫字樓市場一直深受各類企業關注，是次放售的海富中心一籃子單位開則靈活且全數交吉，加上意向呎價已較歷史高位大幅回落，加上屬金鐘區指標商廈，預計將吸引不少對核心區辦公室有實際需求的用家及投資者垂青，考慮購入自用或作長線投資。