金鐘海富中心低層一籃子物業放售 涉近1.2萬呎樓面 意向價共1.58億｜商廈市況

金鐘寫字樓市場一直深受各類企業關注，是次放售的海富中心一籃子單位開則靈活且全數交吉，加上意向呎價已較歷史高位大幅回落。(中原工商舖提供)

甲級商廈素來受高端企業與實力投資者追捧，除擁有極高商業氣派與穩健升值潛力外，位處港島核心地段的指標甲廈更具備獨一無二的地利與企業品牌優勢。中環及金鐘一帶的優質辦公室物業，向來是跨國企業、政府及頂尖專業服務業機構設點的首選；而隨著甲廈呎價調整，帶動買賣交投氣氛熾熱，業主委託中原(工商舖)作獨家代理，放售旗下金鐘海富中心一座5樓一籃子7個交吉單位，涉及總樓面面積近12,000方呎，總意向價共約1.58億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，是次獨家代理項目位於金鐘夏愨道18號海富中心一座5樓涉及共7個單位，包括502至503、505至507及510至511室，建築總面積介乎約1,217至2,640方呎(業主提供)，意向呎價由約12,800餘元起，意向價約1,582萬至3,643萬元，總意向價約為1.58億元。全數單位開則四正實用，皆以交吉形式出售，並備有基本裝修，方便買家即買即用或即時放租。