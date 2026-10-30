50指標屋苑交投回升 利嘉閣：上周買賣創近三周最多｜樓市數據

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙增加，港島區則按周減少。當中九龍區21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的20宗增加15%，其中淘大花園上周錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；美孚新邨交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期多區一手新盤相繼熱賣，帶動整體市場氣氛不俗，惟港股突現顯著下挫，加上市場關注美國議息，觀望情緒漸濃，抵消了部分利好因素及買家入市信心，令二手市場僅呈窄幅微升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(19至25日)共錄62宗買賣個案，較前周(12至18日)的60宗增加3%，為近三周最多。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄30宗買賣，較前周的29宗增加1宗或3%，其中沙田第一城交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗；嘉湖山莊期內連錄9宗買賣，較前周的7宗增加29%。

「零成交」屋苑按周回落 25%

至於港島區8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的11宗減少18%，其中太古城上周只錄得1宗買賣，按周減幅達67%；康怡花園及南豐新邨期內各錄2宗及1宗成交，分別較前周減少33%及50%。

此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的20個減少25%，當中九龍區及新界區各佔8個及6個屋苑，港島區則佔1個(詳見表一)。

二手買賣短期內難有突破

陳海潮指出，投資者及買家對利率走勢仍然審慎端視，另一方面港股近日持續於低位游走，令部分資金入市態度更趨保守。在雙重因素交織下，預計二手買賣短期內難有突破，本周50指標屋苑交投量料將繼續處於低位窄幅徘徊，等待11月份大局明朗後再求突破。