示範單位｜中環ONE CHANCERY 794呎三房 客飯廳布局工整(多圖有片)｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」開放23樓B室現樓示範單位，三房戶型，實用面積794方呎。
單位間隔實用，客飯廳布局工整，設計靈活充滿可塑性，易於擺放家具，客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計，可廣納戶外自然光線，讓住戶能隨時享受室外景致。
單位採用開放式廚房設計，寬敞實用，設長形工作檯面，配襯木紋飾面廚櫃，內置層板，提升整體收納空間。廚房提供一系列MIELE及SIEMENS廚房家電組合，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，設備齊全，同時皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。
單位客飯廳、主人房及兩間睡房採用橫排式設計，均享同一坐向景觀，住戶可飽覽開揚城市景，並設有高身衣櫃，設計貼心實用。主人房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，可三邊落床。另外兩間睡房間隔同樣方正實用，均採用廣大玻璃窗設計，提高採光度。
浴室空間實用，配備淋浴間、雙洗手盆及坐廁，牆身及地台以石紋設計，洗手盆檯面選用淺灰色調，洋溢著型格氛圍。
「ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有頂層四房及連平台特色戶。當中主打一房單位，佔60伙或75%，面積326至445方呎。開放式單位設9伙，面積252至253方呎。兩房單位設8伙，面積525至552方呎。三房單位提供2伙，面積736及794方呎。同時設1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。
「ONE CHANCERY」有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。