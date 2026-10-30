示範單位｜中環ONE CHANCERY 794呎三房 客飯廳布局工整(多圖有片)｜服務式住宅

單位採用開放式廚房設計，寬敞實用，設長形工作檯面，配襯木紋飾面廚櫃，內置層板，提升整體收納空間。廚房提供一系列MIELE及SIEMENS廚房家電組合，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，設備齊全，同時皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。

單位間隔實用，客飯廳布局工整，設計靈活充滿可塑性，易於擺放家具，客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計，可廣納戶外自然光線，讓住戶能隨時享受室外景致。

單位客飯廳、主人房及兩間睡房採用橫排式設計，均享同一坐向景觀，住戶可飽覽開揚城市景，並設有高身衣櫃，設計貼心實用。主人房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，可三邊落床。另外兩間睡房間隔同樣方正實用，均採用廣大玻璃窗設計，提高採光度。

浴室空間實用，配備淋浴間、雙洗手盆及坐廁，牆身及地台以石紋設計，洗手盆檯面選用淺灰色調，洋溢著型格氛圍。