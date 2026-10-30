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出版：2026-Oct-30 20:00
更新：2026-Oct-30 20:00

示範單位｜中環ONE CHANCERY 794呎三房 客飯廳布局工整(多圖有片)｜服務式住宅

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示範單位｜中環ONE CHANCERY 794呎三房 客飯廳布局工整(多圖有片)｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」開放23B室現樓示範單位，三房戶型，實用面積794方呎。

單位間隔實用，客飯廳布局工整，設計靈活充滿可塑性，易於擺放家具，客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計，可廣納戶外自然光線，讓住戶能隨時享受室外景致。

單位採用開放式廚房設計，寬敞實用，設長形工作檯面，配襯木紋飾面廚櫃，內置層板，提升整體收納空間。廚房提供一系列MIELESIEMENS廚房家電組合，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，設備齊全，同時皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。

單位客飯廳、主人房及兩間睡房採用橫排式設計，均享同一坐向景觀，住戶可飽覽開揚城市景，並設有高身衣櫃，設計貼心實用。主人房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，可三邊落床。另外兩間睡房間隔同樣方正實用，均採用廣大玻璃窗設計，提高採光度。

浴室空間實用，配備淋浴間、雙洗手盆及坐廁，牆身及地台以石紋設計，洗手盆檯面選用淺灰色調，洋溢著型格氛圍。

23B (2) 23B (11) 23B (19) 23B (8) 23B (16) 23B (5) 23B (18) 23B (13) 23B (6) 23B (17) 23B (9) 23B (12) 23B (14) 23B (3) 23B (1) 23B (4) 23B (15) 23B (7) 23B (10)

ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎2521,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有頂層四房及連平台特色戶。當中主打一房單位，佔60伙或75%，面積326445方呎。開放式單位設9伙，面積252253方呎。兩房單位設8伙，面積525552方呎。三房單位提供2伙，面積736794方呎。同時設1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。

ONE CHANCERY」有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。

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