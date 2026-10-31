示範單位｜中環ONE CHANCERY一房及兩房同時睇 布局方正實用(多圖有片)｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」開放3個現樓示範單位，其中9樓A室，一房戶型，實用面積409方呎。 單位設玄關及走廊，廳房區間涇渭分明，同時倍添私隱度。大門側旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品。 單位寬敞舒適，客飯廳呈長方形格局，設計實用。客廳與露台連接，採用落地玻璃趟門設計，增強客飯廳空間感，更可吸納天然光線，讓住戶可享受戶外開揚景致。

廚房採用開放式設計，備有木紋飾面廚櫃，內設層架，既盡顯獨特時尚品味，又提供足夠收納空間，可擺放各式廚房用品，同時配置一系列MIELE及SIEMENS廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，配備完善。 房間間隔方正，放置雙人床後，空間感仍十足。單位浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全。浴室亦已細心設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架。 ⇊直擊9 樓 A 室一房 ⇊

兩房面積542呎 另外21樓D室，兩房戶型，實用面積542方呎。單位布局方正實用，充滿可塑性，迎合不同住戶對生活的各種需要和追求。地台以淺色為主調，感覺溫馨雅緻，塑造溫暖居家氛圍。 單位採用時尚開放式廚房設計，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房配備一應俱全，選用MIELE及SIEMENS廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，皆裝嵌於貯物櫃中，感覺歸一之餘，亦增添貯存及工作檯面空間。廚房設有木紋飾面廚櫃，時尚簡潔，內設有多塊層板，提供收納空間予各式廚房用品。

主人房連接露台，採用落地玻璃趟門設計，可吸納戶外自然光線之餘，更大大加強睡房空間感，締造明亮溫馨氛圍，亦為住戶引入室外景致。 浴室牆身選用柔和石紋設計，設計別具品味，同時設有三件頭配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更貼心備有洗手盆櫃及鏡櫃。 ⇊直擊21 樓 D 室兩房 ⇊

「ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎252至1,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有頂層四房及連平台特色戶。當中主打一房單位，佔60伙或75%，面積326至445方呎。開放式單位設9伙，面積252至253方呎。兩房單位設8伙，面積525至552方呎。三房單位提供2伙，面積736及794方呎。同時設1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。 「ONE CHANCERY」有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。