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出版：2026-Oct-31 20:00
更新：2026-Oct-31 20:00

示範單位｜中環ONE CHANCERY一房及兩房同時睇 布局方正實用(多圖有片)｜服務式住宅

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示範單位｜中環ONE CHANCERY一房及兩房同時睇 布局方正實用(多圖有片)｜服務式住宅

華潤置地(1109)旗下本港首個服務式住宅項目、位於中環贊善里1號「ONE CHANCERY」開放3個現樓示範單位，其中9A室，一房戶型，實用面積409方呎。

單位設玄關及走廊，廳房區間涇渭分明，同時倍添私隱度。大門側旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品。

單位寬敞舒適，客飯廳呈長方形格局，設計實用。客廳與露台連接，採用落地玻璃趟門設計，增強客飯廳空間感，更可吸納天然光線，讓住戶可享受戶外開揚景致。

廚房採用開放式設計，備有木紋飾面廚櫃，內設層架，既盡顯獨特時尚品味，又提供足夠收納空間，可擺放各式廚房用品，同時配置一系列MIELESIEMENS廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，配備完善。

房間間隔方正，放置雙人床後，空間感仍十足。單位浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全。浴室亦已細心設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架。

⇊直擊9A室一房

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兩房面積542呎

另外21D室，兩房戶型，實用面積542方呎。單位布局方正實用，充滿可塑性，迎合不同住戶對生活的各種需要和追求。地台以淺色為主調，感覺溫馨雅緻，塑造溫暖居家氛圍。

單位採用時尚開放式廚房設計，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房配備一應俱全，選用MIELESIEMENS廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，皆裝嵌於貯物櫃中，感覺歸一之餘，亦增添貯存及工作檯面空間。廚房設有木紋飾面廚櫃，時尚簡潔，內設有多塊層板，提供收納空間予各式廚房用品。

主人房連接露台，採用落地玻璃趟門設計，可吸納戶外自然光線之餘，更大大加強睡房空間感，締造明亮溫馨氛圍，亦為住戶引入室外景致。

浴室牆身選用柔和石紋設計，設計別具品味，同時設有三件頭配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更貼心備有洗手盆櫃及鏡櫃。

⇊直擊21D室兩房

21D (12) 21D (9) 21D (6) 21D (4) 21D (10) 21D (8) 21D (7) 21D (14) 21D (1) 21D (2) 21D (5) 21D (11) 21D (3) 21D (13) 21D (15) 21D (16)

ONE CHANCERY」提供80個單位，實用面積介乎2521,538方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另有頂層四房及連平台特色戶。當中主打一房單位，佔60伙或75%，面積326445方呎。開放式單位設9伙，面積252253方呎。兩房單位設8伙，面積525552方呎。三房單位提供2伙，面積736794方呎。同時設1伙四房頂層特色單位，面積1,538方呎。

ONE CHANCERY」有61伙已經設置家具，亦設多元家具風格方案，可供住戶隨心配置，住戶可選擇自行添置家具，亦可以選擇全屋家具方案，配備Indigo優質家具以及Simmons床墊連配套寢具，拎包即住。

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