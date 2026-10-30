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出版：2026-Oct-30 12:45
更新：2026-Oct-30 12:45

UNI Residence示範單位｜現樓頂層天台特色戶樓高達4米 享獅子山及城門河雙景(多圖有片)｜大圍新盤

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UNI Residence示範單位｜現樓頂層天台特色戶樓高達4米 享獅子山及城門河雙景(多圖有片)｜大圍新盤

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里新盤「UNI Residence」首度開放頂層32B室現樓示範單位，實用面積607方呎，連216方呎天台，三房一套房設計，層與層之間高度達4米，住戶可乘公用電梯直達專層天台樓層。

單位面向東南方獅子山景，主人房更可眺望沙田市景及城門河，視野十分開揚。此單位為項目中僅有的2伙附設天台特色戶中，最後1伙可供出售的「頂層天台特色戶」，將會以招標形式發售。

客飯廳最長處長度達6.5米，預留大幅牆身方便擺放家具；搭配簡潔的淺色優質複合木地板，有效擴闊空間感。客廳外接「三合一」環保露台，露台門配置定位裝置增強通風，落地大玻璃窗大大提升採光度，將自然光線及戶外的綿延山景引入屋內。單位位處最高層且坐向東南，可遠眺獅子山翠綠山巒。

兩間睡房間隔同設L形角窗 擴闊視野及採光

主人房為套房設計，空間寬敞。獨立浴室設計高雅，配備Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Grohe水龍頭及淋浴套裝。兩間睡房間隔同樣方正實用，設有L形角窗，擴闊視野及採光，可按需要打造為兒童房、書房或客房，滿足不同家庭成員的居住與工作需求。

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精品家居配置嚴選國際家電與智能門鎖

單位玄關已打造淺灰色格調的置頂裝飾櫃，提供充足收納空間及鞋櫃功能，方便住戶出門或回家後可整理鞋履及放置小物件。開放式廚房採用L形深色工作枱面，搭配雅致的木紋與淺灰色櫃門，並配備高級家電，包括星級法國品牌De Dietrich電磁爐、抽油煙機、雪櫃、蒸焗爐及洗衣乾衣機，以及大金空調機。

此外，單位亦配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖，結合視像和門鈴功能，具備7種開鎖方法。住戶更可透過手機APP設定一次性密破，具遠程開鎖功能。

至於天台呈曲尺形，面積寬敞，舖設戶外木地板，並配備專屬洗手盆櫃，適合舉辦戶外聚會或打造專屬空中花園。

國際名師打造住客會所「UNI CLUB

項目住客會所「UNI CLUB」連園林佔地逾8,600方呎，由總部設於倫敦的國際著名室內設計團隊Conran and Partners操刀設計，注入細緻的美學概念。會所大量使用溫暖木飾面，配合藝術品與燈飾，營造舒適現代的空間感。會所設施包括「UNI Gym」室內外健身區、「UNI Lounge」休閒區、「UNI Banquet」宴會區、桑拿及蒸氣浴室(Sauna & Steam Rooms)、「UNI Play」童樂區及「UNI Patio」戶外燒烤區，以及「UNI Bike」單車區。

UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。

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驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位

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