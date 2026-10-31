第一太平戴維斯：金融專才需求強勁 帶動港島豪宅租金第三季升1.7%｜樓市數據

國際房地產顧問第一太平戴維斯最新發表的2026年11月香港住宅租賃市場報告指出，銀行、對沖基金及量化基金從業員的住屋需求持續增加，加上人才入境計劃帶動高收入人士來港，推動港島豪宅租金按季上升1.7%，各主要豪宅地區均錄得升幅。隨着部分傳統豪宅租盤轉作出售或進行翻新，優質單位供應進一步收緊，業主議價能力亦有所增強。展望第四季，金融業專才需求及有限新增供應將繼續支持市場，預計豪宅租金再升3%至5%。詳細分析請參閱附上的報告。

港島主要豪宅地區租金全面上升 薄扶林及山頂領漲 2026年第三季港島豪宅租金按季上升1.7%，洋房租金亦錄得1%升幅。各主要豪宅地區之中，薄扶林及山頂分別按季上升2.3%及2.2%；跑馬地／渣甸山、南區／壽臣山及半山則分別上升1.8%、1.6%及1.4%，反映租賃需求廣泛回升。 金融業擴張及高收入人才來港 持續擴大豪宅租客群 寫字樓租賃市場復甦逐步帶動住宅需求，對沖基金及量化基金管理公司擴張，吸引金融專業人士來港。2026年上半年，各項人才入境計劃合共批出51,696宗申請，其中高端人才通行證計劃批出14,847宗申請；全年收入達250萬港元或以上的A類申請人佔高才通獲批申請的40%，高於2025年的32.4%，為高端住宅租賃市場提供支持。

業主議價能力增強 金融業租戶更受青睞 在需求強勁及優質租盤有限的情況下，傳統豪宅區業主對租客背景的要求更趨嚴謹，半山及南區業主尤其青睞銀行及基金管理等金融服務業租戶。部分現有租客因續租加幅而選擇搬遷，亦加劇市場對優質單位的競爭。年內矚目成交包括深水灣道35號洋房，月租達68萬元，實用面積呎租約120元。

傳統豪宅區新增供應有限 租盤轉售進一步收緊供應 自2025年起，帝景園及竹林苑等以出租為主的成熟項目部分單位轉作出售，令租賃市場減少近200個單位。報告指出，2026至2028年港島一手豪宅供應僅約150個單位，另有逾300個租賃單位涉及分拆出售或翻新，進一步限制可供出租的盤源，為優質大面積單位租金提供支持。 服務式住宅租金續升 第四季料再升最多 3% 第三季酒店式及公寓式服務式住宅租金指數分別按季上升0.9%及1.2%，按年則分別上揚5.8%及3.2%。首次公開招股(IPO)相關活動，以及法律、會計和金融中介等專業服務需求持續支持市場，而靈活租期、酒店式配套及可即時入住的便利，亦吸引預算較充裕的單身租客。隨着入住率回升，預計第四季服務式住宅租金升幅介乎0%至3%。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，金融業擴張與人才入境計劃正共同推動香港高端住宅租賃需求。高才通獲批申請中，高收入人士的比例上升，進一步鞏固豪宅市場的租客基礎。與此同時，傳統豪宅區新增供應有限，部分現有租盤亦轉作出售或進行翻新，令供應持續偏緊。該行預期，供需格局將繼續支持豪宅租金，第四季租金料再升3%至5%。 第一太平戴維斯香港深董事及住宅服務及國際住宅銷售部主管Mark Elliott指出，觀察到資深銀行及基金管理專才對優質豪宅的需求保持強勁，山頂及南區的大面積單位和獨立洋房尤其受到關注。可供選擇的優質租盤減少，令業主在租金磋商及租客篩選方面更具主導權。另一方面，服務式住宅憑藉靈活租期及完善配套，持續吸引重視便利與生活質素的高預算單身租客，為市場提供另一穩定需求來源。