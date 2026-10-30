愉景灣地標海景名宅「滿．意」 意大利度假式氛圍 吸引高品質生活追求者入市

由香港興業國際及中信泰富合作發展的愉景灣北部大型住宅區「Toscana意濤」，自推出以來備受市場關注。首期住宅項目「滿．意」於上個月招標以來，隨即錄得高價成交，招標售出的兩房單位，實用面積597平方呎，成交價1,088.8萬元，呎價達18,238元。

整個「意濤」預計提供約1,400伙，更包括一個全新16萬平方呎中央公園，設1,200米緩跑徑、950米單車徑等，並打造13大意式主題園區。項目亦採用意大利托斯卡納設計概念，營造悠閒寫意的生活氛圍，加上愉景灣屬純私人住宅社區，吸引對極致高品質生活有所追求的買家及投資者。愉景灣將於今個周末(10月31至11月1日)舉辦大型推廣活動「愉景灣Fun Day」，一連兩天提供約20項免費體驗，包括萬聖夜市集、音樂表演等。活動期間更提供指定時段的免費渡輪及巴士接送服務，並送出總值超過50萬元的大抽獎。