待批預售 One Centric 提供342伙 冀年底前應市

新鴻基地產(016)旗下沙田小瀝源新盤命名為「One Centric」，提供342伙，涵蓋一至三房，主打兩房戶型。新地副董事總經理雷霆表示，項目正申請預售樓花同意書，冀最快年底前推售，定價將參考九龍東樓盤，預計關鍵日期為2029年2月；另同系元朗「YOHO SEASONS」亦正待批預售。 雷霆稱，項目毗鄰港鐵第一城站，住戶步程僅約1分鐘，加上區內屋苑林立換樓及分支家庭的需求大，且鄰近香港中文大學，相信將來入伙後有租值保證，他預期主打的中小型戶可吸納大批用家及投資者。

UNI Residence頂層特色戶周末起開放預約參觀 同區另一新盤、永泰地產(369)與萬科香港合作發展的顯和里「UNI Residence」昨首度開放頂層32樓B室現樓示範單位予傳媒參觀，永泰地產執行董事兼銷售及市場總監楊聰永指，項目累售196伙，佔全盤240伙逾八成，套現逾10億元。是次開放單位實用面積607方呎，連216方呎天台，層與層之間高度達4米，將以招標發售，本周末起開放預約參觀，稍後公布銷售安排。有見區內新盤複式單位近期成交呎價逾4萬元創新高，預計此頂層特色單位意向呎價近3萬元水平。

瑅海首日收逾1600票 超額逾16倍

瑅海首日收逾1600票 超額逾16倍 信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展的紅磡「瑅海」昨日開始收票，信置執行董事田兆源透露，截至晚上8時收逾1,600票，以首張價單91伙計算，超額逾16倍，最快周末加推，部署下周初上載首份銷售安排。他稱，集團為項目匠心打造歐陸式建築步行街，整條Victoria Cove Central步行街長度約200米，比灣仔利東街約160米更長。 即睇紅磡「瑅海」最新資訊(House730)